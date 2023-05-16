Тривалість та дати літніх канікул у школах різних округів можуть зовсім не збігатися. Коли літні канікули у школах США у 2023 році, читайте на 24 Каналі.

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Коли літні канікули у школах США 2023

Територію США поділили на шкільні округи. Їх є майже 14 тисяч. Учнів у школах цих округів є 55 мільйонів. Що цікаво, кожен округ може мати інший графік навчального року 2022 – 2023.

Тривалість літнього відпочинку американських школярів залежить від округу. Учні відпочивають 10 – 11 тижнів. Зазвичай влітку вони йдуть на канікули наприкінці травня або на початку червня. Повертаються до навчання у серпні. Іноді навіть на початку вересня.

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Коли канікули у школах різних округах США 2023

  • Нью-Йорк з 28 червня 2023 року;
  • Лос-Анджелес – з 16 червня 2023 року;
  • Чикаго – з 8 червня 2023 року;
  • Майамі-Дейд – з 8 червня 2023 року;
  • Округ Кларк – з 23 травня по 4 серпня 2023 року;
  • Бровард Каунті – з 9 червня 2023 року;
  • Х'юстон – з 2 червня 2023 року;
  • Округ Гіллсборо – з 29 травня 2023 року;
  • Округ Оріндж – з 29 травня 2023 року;
  • Палм-Біч – з 29 травня 2023 року;
  • Округ Ферфакс – з 19 червня 2023 року;
  • Гаваї – з 29 травня 2023 року;
  • Графство Гвіннетт – з 25 травня 2023 року;
  • Округ Вейк – з 12 червня 2023 року;
  • Округ Монтгомері – з 19 червня 2023 року;
  • Даллас – з 29 травня 2023 року;
  • Шарлотт-Мекленбург – з 12 червня 2023 року;
  • Філадельфія Сіті – з 9 червня 2023 року;
  • Округ Принс-Джордж – з 19 червня 2023 року;
  • Графство Дюваль – з 5 червня 2023 року.