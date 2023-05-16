Тривалість та дати літніх канікул у школах різних округів можуть зовсім не збігатися. Коли літні канікули у школах США у 2023 році, читайте на 24 Каналі.
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Коли літні канікули у школах США 2023
Територію США поділили на шкільні округи. Їх є майже 14 тисяч. Учнів у школах цих округів є 55 мільйонів. Що цікаво, кожен округ може мати інший графік навчального року 2022 – 2023.
Тривалість літнього відпочинку американських школярів залежить від округу. Учні відпочивають 10 – 11 тижнів. Зазвичай влітку вони йдуть на канікули наприкінці травня або на початку червня. Повертаються до навчання у серпні. Іноді навіть на початку вересня.
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Коли канікули у школах різних округах США 2023
- Нью-Йорк – з 28 червня 2023 року;
- Лос-Анджелес – з 16 червня 2023 року;
- Чикаго – з 8 червня 2023 року;
- Майамі-Дейд – з 8 червня 2023 року;
- Округ Кларк – з 23 травня по 4 серпня 2023 року;
- Бровард Каунті – з 9 червня 2023 року;
- Х'юстон – з 2 червня 2023 року;
- Округ Гіллсборо – з 29 травня 2023 року;
- Округ Оріндж – з 29 травня 2023 року;
- Палм-Біч – з 29 травня 2023 року;
- Округ Ферфакс – з 19 червня 2023 року;
- Гаваї – з 29 травня 2023 року;
- Графство Гвіннетт – з 25 травня 2023 року;
- Округ Вейк – з 12 червня 2023 року;
- Округ Монтгомері – з 19 червня 2023 року;
- Даллас – з 29 травня 2023 року;
- Шарлотт-Мекленбург – з 12 червня 2023 року;
- Філадельфія Сіті – з 9 червня 2023 року;
- Округ Принс-Джордж – з 19 червня 2023 року;
- Графство Дюваль – з 5 червня 2023 року.