Натомість кожна федеральна земля має інші дати шкільних канікул. Коли розпочинаються літні канікули у 2023 році у школах Німеччини, читайте на 24 Каналі.

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Коли літні канікули у школах Німеччини 2023

У Німеччині у кожній федеральній землі дати завершення навчального року у 2023 році різняться.

За даними Niedersachsen, у Баден-Вюртемберзі літні канікули триватимуть з 27 липня по 9 вересня.

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У Берліні учні літом відпочиватимуть з 13 липня по 26 серпня.

У Бремені – з 6 липня по 16 серпня.

У Гамбурзі – з 13 липня по 23 серпня.

Літні канікули в Німеччині 2023 / скриншот payback.de

З повним списком дат літніх канікул у школах Німеччини можна ознайомитися за посиланням.

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