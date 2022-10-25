Станом на початок нового навчального року у німецьких школах вчилося близько 180 тисяч українських дітей. Коли вони та їхні німецькі ровесники підуть на канікули у 2022 – 2023 роках, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Особливості освітньої системи Німеччини
У Німеччині освітня система ділиться на такі складові:
- дошкільна (не є обов'язковою);
- початкова;
- середня та середньо-професійна;
- вища.
У цій країні значну роль відіграє місцеве самоврядування. Так, німецькі землі (аналог українських областей) самі визначають навчальні календарі та освітні програми. При цьому у різних землях графіки канікул навмисно не збігаються.
Школи у Німеччині є:
- приватні;
- державні;
- комунальні;
- релігійні.
Ці відмінності також впливають на графік навчання та наповнення програм.
Коли починається навчання
Залежно від федеральної землі шкільний рік у Німеччині починається у серпні або вересні. Триває він до червня або липня. Чітко визначеного дня початку навчання у Німеччині немає.
Дату початку навчання щорічно визначають на федеральному рівні. Важливу роль у цьому відіграє погода та графік дощів.
Коли канікули у німецьких школах у 2022 – 2023 роках
Дати початку канікул у Німеччині різні для різних земель. Усе задля того, аби уникнути заторів на дорогах та врахувати релігійні потреби учнів та вчителів.
Є кілька видів канікул, які можуть бути у німецьких школярів у 2022 – 2023 роках. Які з них будуть у тій чи іншій землі, визначає Міністерство освіти та органи територіальної одиниці. Це зокрема:
- літні канікули;
- осінні канікули;
- різдвяні свята (канікули);
- зимові канікули;
- великодні канікули;
- вознесенські канікули;
- канікули на П'ятдесятницю (День Святої Трійці).
Точні дати канікул у школах 2022 – 2023 по землях
Баден-Вюртемберг
- осінні канікули – 31 жовтня, 2 листопада – 4 листопада;
- різдвяні канікули – 21 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;
- великодні канікули – 11 – 15 квітня;
- П'ятдесятниця – 30 травня – 9 червня;
- літні канікули 2023 – 27 липня – 9 вересня.
До слова, зимових канікул тут немає. Є карнавальні свята. Їхню дату треба уточнювати у школі.
Також 6 квітня тут – додатковий вихідний для учнів.
У шкіл у 2022 – 2023 роках є і 5 днів відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.
Баварія
- осінні канікули – 31 жовтня – 4 листопада;
- різдвяні канікули – 24 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;
- весняні канікули – 20 лютого – 24 лютого;
- великодні канікули – 8 квітня – 15 квітня;
- П'ятдесятниця – 30 травня – 9 червня;
- літні канікули 2023 – 31 липня – 11 вересня.
Також 16 листопада – День покаяння та молитви – тут є додатковим вихідним для учнів.
Берлін
- осінні канікули – 24 жовтня – 5 листопада;
- різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 2 січня 2023 року;
- зимові канікули – 30 січня – 4 лютого;
- великодні канікули – 3 – 14 квітня;
- літні канікули 2023 – 13 липня – 25 серпня.
Також у столиці Німеччини 19 та 30 травня – додаткові вихідні до Вознесіння та П'ятдесятниці.
Бранденбург
- осінні канікули – 24 жовтня – 5 листопада;
- різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 3 січня 2023 року;
- зимові канікули – 30 січня – 3 лютого;
- великодні канікули – 3 – 14 квітня;
- літні канікули 2023 – 13 липня – 25 серпня.
27 травня (П'ятдесятниця) – змінний вихідний.
Бремен
- осінні канікули – 17 – 29 жовтня;
- різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;
- зимові канікули – 30 – 31 січня;
- великодні канікули – 27 березня – 11 квітня;
- літні канікули 2023 – 6 липня – 16 серпня.
19 та 30 травня тут – додаткові вихідні до Вознесіння та П'ятдесятниці.
Гамбург
- осінні канікули – 10 – 21 жовтня;
- різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;
- зимові канікули – 27 січня;
- весняні канікули – 6 березня – 17 березня;
- П'ятдесятниця – 15 – 19 травня;
- літні канікули 2023 – 13 липня – 23 серпня.
Гессен
- осінні канікули – 24 – 29 жовтня;
- різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;
- великодні канікули – 3 – 22 квітня;
- літні канікули 2023 – 24 липня – 1 вересня.
У шкіл у 2022 – 2023 році також є 4 дні відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.
Нижня Саксонія
- осінні канікули – 17 – 28 жовтня;
- різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;
- зимові канікули – 30 – 31 січня;
- великодні канікули – 27 березня – 11 квітня;
- літні канікули 2023 – 6 липня – 16 серпня.
Також 19 і 30 травня – додаткові вихідні до Вознесіння та П'ятдесятниці.
Мекленбург-Передня Померанія
- осінні канікули – 10 жовтня – 14 жовтня;
- різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 2 січня 2023 року;
- зимові канікули – 6 – 18 лютого;
- великодні канікули – 3 – 12 квітня;
- П'ятдесятниця – 26 – 30 травня;
- літні канікули 2023 – 17 липня – 26 серпня.
Також 19 травня – міст (мостовий день) після Вознесіння та 1 та 2 листопада – додаткові вихідні.
Північний Рейн-Вестфалія
- осінні канікули – 4 – 15 жовтня;
- різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;
- зимові канікули – 30 травня;
- великодні канікули – 3 – 15 квітня;
- П'ятдесятниця – 30 травня;
- літні канікули 2023 – 22 червня – 4 серпня.
У шкіл у 2022 – 2023 році є 3 дні відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.
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Рейнланд-Пфальц
- осінні канікули – 17 – 31 жовтня;
- різдвяні канікули – 23 грудня – 2022 року – 2 січня 2023 року;
- великодні канікули – 3 – 6 квітня;
- П'ятдесятниця – 30 травня – 7 червня;
- літні канікули 2023 – 24 липня – 1 вересня.
У шкіл у 2022 – 2023 році є 6 днів відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.
Саар
- осінні канікули – 24 жовтня – 4 листопада;
- різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 4 січня 2023 року;
- зимові канікули – 20 – 24 лютого;
- великодні канікули – 3 – 12 квітня;
- П'ятдесятниця – 30 травня – 2 червня;
- літні канікули 2023 – 24 липня – 1 вересня.
Саксонія
- осінні канікули – 17 – 29 жовтня;
- різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 2 січня 2023 року;
- зимові канікули – 20 – 24 лютого;
- великодні канікули – 7 – 15 квітня;
- П'ятдесятниця – 30 травня – 2 червня;
- літні канікули 2023 – 10 липня – 18 серпня.
19 травня – міст (мостовий день) після Вознесіння. Він є вихідним.
Саксонія-Анхальт
- осінні канікули – 24 жовтня – 4 листопада;
- різдвяні канікули – 21 грудня 2022 року – 5 січня 2023 року;
- зимові канікули – 6 – 11 лютого;
- великодні канікули – 3 – 8 квітня;
- канікули на Вознесіння – 15 – 19 травня;
- літні канікули 2023 – 6 липня – 16 серпня.
Шлезвіг-Гольштейн
- осінні канікули – 10 – 21 жовтня;
- різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;
- великодні канікули – 6 – 22 квітня;
- П'ятдесятниця – 19 – 20 травня;
- літні канікули 2023 – 17 липня – 26 серпня.
Тюрингія
- осінні канікули – 17 – 29 жовтня;
- різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 3 січня 2023 року;
- зимові канікули – 13 – 17 лютого;
- великодні канікули – 3 – 15 квітня;
- П'ятдесятниця – 19 травня;
- літні канікули 2023 – 10 липня – 19 серпня.
19 травня – міст (мостовий день) після Вознесіння. Він також вихідний.