Станом на початок нового навчального року у німецьких школах вчилося близько 180 тисяч українських дітей. Коли вони та їхні німецькі ровесники підуть на канікули у 2022 – 2023 роках, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Особливості освітньої системи Німеччини

У Німеччині освітня система ділиться на такі складові:

дошкільна (не є обов'язковою);

початкова;

середня та середньо-професійна;

вища.

У цій країні значну роль відіграє місцеве самоврядування. Так, німецькі землі (аналог українських областей) самі визначають навчальні календарі та освітні програми. При цьому у різних землях графіки канікул навмисно не збігаються.

Школи у Німеччині є:

приватні;

державні;

комунальні;

релігійні.

Ці відмінності також впливають на графік навчання та наповнення програм.

Коли починається навчання

Залежно від федеральної землі шкільний рік у Німеччині починається у серпні або вересні. Триває він до червня або липня. Чітко визначеного дня початку навчання у Німеччині немає.

Дату початку навчання щорічно визначають на федеральному рівні. Важливу роль у цьому відіграє погода та графік дощів.

Коли канікули у німецьких школах у 2022 – 2023 роках

Дати початку канікул у Німеччині різні для різних земель. Усе задля того, аби уникнути заторів на дорогах та врахувати релігійні потреби учнів та вчителів.

Є кілька видів канікул, які можуть бути у німецьких школярів у 2022 – 2023 роках. Які з них будуть у тій чи іншій землі, визначає Міністерство освіти та органи територіальної одиниці. Це зокрема:

літні канікули;

осінні канікули;

різдвяні свята (канікули);

зимові канікули;

великодні канікули;

вознесенські канікули;

канікули на П'ятдесятницю (День Святої Трійці).

Точні дати канікул у школах 2022 – 2023 по землях

Баден-Вюртемберг

осінні канікули – 31 жовтня, 2 листопада – 4 листопада;

різдвяні канікули – 21 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;

великодні канікули – 11 – 15 квітня;

П'ятдесятниця – 30 травня – 9 червня;

літні канікули 2023 – 27 липня – 9 вересня.

До слова, зимових канікул тут немає. Є карнавальні свята. Їхню дату треба уточнювати у школі.

Також 6 квітня тут – додатковий вихідний для учнів.

У шкіл у 2022 – 2023 роках є і 5 днів відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.

Баварія

осінні канікули – 31 жовтня – 4 листопада;

різдвяні канікули – 24 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;

весняні канікули – 20 лютого – 24 лютого;

великодні канікули – 8 квітня – 15 квітня;

П'ятдесятниця – 30 травня – 9 червня;

літні канікули 2023 – 31 липня – 11 вересня.

Також 16 листопада – День покаяння та молитви – тут є додатковим вихідним для учнів.

Берлін

осінні канікули – 24 жовтня – 5 листопада;

різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 2 січня 2023 року;

зимові канікули – 30 січня – 4 лютого;

великодні канікули – 3 – 14 квітня;

літні канікули 2023 – 13 липня – 25 серпня.

Також у столиці Німеччини 19 та 30 травня – додаткові вихідні до Вознесіння та П'ятдесятниці.

Що цікаво! У школі Джона Кеннеді, Берлінській державній балетній школі, Французькій гімназії та Берлінській державній технічній школі дати канікул можуть відрізнятися від загальноприйнятих.

Бранденбург

осінні канікули – 24 жовтня – 5 листопада;

різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 3 січня 2023 року;

зимові канікули – 30 січня – 3 лютого;

великодні канікули – 3 – 14 квітня;

літні канікули 2023 – 13 липня – 25 серпня.

27 травня (П'ятдесятниця) – змінний вихідний.

Бремен

осінні канікули – 17 – 29 жовтня;

різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;

зимові канікули – 30 – 31 січня;

великодні канікули – 27 березня – 11 квітня;

літні канікули 2023 – 6 липня – 16 серпня.

19 та 30 травня тут – додаткові вихідні до Вознесіння та П'ятдесятниці.

Гамбург

осінні канікули – 10 – 21 жовтня;

різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;

зимові канікули – 27 січня;

весняні канікули – 6 березня – 17 березня;

П'ятдесятниця – 15 – 19 травня;

літні канікули 2023 – 13 липня – 23 серпня.

Гессен

осінні канікули – 24 – 29 жовтня;

різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;

великодні канікули – 3 – 22 квітня;

літні канікули 2023 – 24 липня – 1 вересня.

У шкіл у 2022 – 2023 році також є 4 дні відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.

Нижня Саксонія

осінні канікули – 17 – 28 жовтня;

різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;

зимові канікули – 30 – 31 січня;

великодні канікули – 27 березня – 11 квітня;

літні канікули 2023 – 6 липня – 16 серпня.

Також 19 і 30 травня – додаткові вихідні до Вознесіння та П'ятдесятниці.

Мекленбург-Передня Померанія

осінні канікули – 10 жовтня – 14 жовтня;

різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 2 січня 2023 року;

зимові канікули – 6 – 18 лютого;

великодні канікули – 3 – 12 квітня;

П'ятдесятниця – 26 – 30 травня;

літні канікули 2023 – 17 липня – 26 серпня.

Також 19 травня – міст (мостовий день) після Вознесіння та 1 та 2 листопада – додаткові вихідні.

Північний Рейн-Вестфалія

осінні канікули – 4 – 15 жовтня;

різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 6 січня 2023 року;

зимові канікули – 30 травня;

великодні канікули – 3 – 15 квітня;

П'ятдесятниця – 30 травня;

літні канікули 2023 – 22 червня – 4 серпня.

У шкіл у 2022 – 2023 році є 3 дні відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.

Читайте Канікули у школах Чехії: коли відпочиватимуть учні у 2022 – 2023 роках

Рейнланд-Пфальц

осінні канікули – 17 – 31 жовтня;

різдвяні канікули – 23 грудня – 2022 року – 2 січня 2023 року;

великодні канікули – 3 – 6 квітня;

П'ятдесятниця – 30 травня – 7 червня;

літні канікули 2023 – 24 липня – 1 вересня.

У шкіл у 2022 – 2023 році є 6 днів відпочинку. Кожна школа визначає їхню дату самостійно.

Саар

осінні канікули – 24 жовтня – 4 листопада;

різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 4 січня 2023 року;

зимові канікули – 20 – 24 лютого;

великодні канікули – 3 – 12 квітня;

П'ятдесятниця – 30 травня – 2 червня;

літні канікули 2023 – 24 липня – 1 вересня.

Саксонія

осінні канікули – 17 – 29 жовтня;

різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 2 січня 2023 року;

зимові канікули – 20 – 24 лютого;

великодні канікули – 7 – 15 квітня;

П'ятдесятниця – 30 травня – 2 червня;

літні канікули 2023 – 10 липня – 18 серпня.

19 травня – міст (мостовий день) після Вознесіння. Він є вихідним.

Саксонія-Анхальт

осінні канікули – 24 жовтня – 4 листопада;

різдвяні канікули – 21 грудня 2022 року – 5 січня 2023 року;

зимові канікули – 6 – 11 лютого;

великодні канікули – 3 – 8 квітня;

канікули на Вознесіння – 15 – 19 травня;

літні канікули 2023 – 6 липня – 16 серпня.

Шлезвіг-Гольштейн

осінні канікули – 10 – 21 жовтня;

різдвяні канікули – 23 грудня 2022 року – 7 січня 2023 року;

великодні канікули – 6 – 22 квітня;

П'ятдесятниця – 19 – 20 травня;

літні канікули 2023 – 17 липня – 26 серпня.

Тюрингія

осінні канікули – 17 – 29 жовтня;

різдвяні канікули – 22 грудня 2022 року – 3 січня 2023 року;

зимові канікули – 13 – 17 лютого;

великодні канікули – 3 – 15 квітня;

П'ятдесятниця – 19 травня;

літні канікули 2023 – 10 липня – 19 серпня.

19 травня – міст (мостовий день) після Вознесіння. Він також вихідний.