Так, цього навчального року за парти чеських шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців. Коли та скільки вони та їхні чеські ровесники відпочиватимуть від навчання, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Навчальний рік у школах Чехії

У школах Чехії навчальний рік ділиться на два півріччя. Перше триває з початку вересня до лютого, друге – з лютого до червня включно.

У чеських школах є 5 канікулярних періодів та одна семестрова перерва:

  • Оосінні канікули;
  • різдвяні канікули;
  • семестрова перерва;
  • весняні канікули;
  • великодні канікули;
  • літні канікули.

Дати шкільних канікул у Чехії визначає Міністерство освіти, молоді та спорту. Вони однакові по всій території країни. Різняться лише дати весняних канікул. Вони залежать від округу, населеного пункту або району столиці.

Канікули у школах Чехії 2022 – 2023

  • осінні канікули – з 26 жовтня по 27 жовтня;
  • різдвяні канікули – з 23 грудня 2022 по 2 січня 2023;
  • семестрова перерва – 3 лютого 2023;
  • весняні канікули – залежно від округу, міста або району;
  • великодні канікули – з 6 квітня по 10 квітня 2023;
  • літні канікули – з 1 липня 2023 по 31 серпня 2023.

Графік весняних канікул

6 – 12 лютого 2023

  • Дечин
  • Джиндригув-Градець
  • Карлові Вари
  • Літомерице
  • Німбурк
  • Прага 6 – 10
  • Пршеров
  • Соколов
  • Фрідек-Містек
  • Хеб

13 – 19 лютого 2023

  • Всетін
  • Градец Кралове
  • Злин
  • Кромержич
  • Мельник
  • Новий Джичин
  • Пльзень-місто
  • Пльзень-Південь
  • Пльзень-півн
  • Прага-захід
  • Прага-схід
  • Раковник
  • Теплице
  • Угерске Градіште

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20 – 26 лютого 2023

  • Брунталь
  • Главікув-Брод
  • Джиглава
  • Здар над Сазавой
  • Кладно
  • Колін
  • Кутна Гора
  • Ліберець
  • Находь
  • Пельгримов
  • Пісек
  • Семілі
  • Тршебіч
  • Чеська Ліпа
  • Яблонець-над-Нісою

27 лютого – 5 березня 2023

  • Єсеник
  • Йичин
  • Млада-Болеслав
  • Мост
  • Оломоуц
  • Опава
  • Прахатіче
  • Пршибрам
  • Рихнов над Кнежною
  • Страконіце
  • Табор
  • Усті-над-Лабем
  • Хомутов
  • Шумперк

6 – 12 березня 2023

  • Бенешов
  • Бероун
  • Клатовий
  • Острава-місто
  • Пардубіце
  • Простеев
  • Рокичани
  • Світавий
  • Трутнов
  • Усті-над-Орлицей
  • Хрудім
  • ЧеськийКрумлов
  • Чеські Будейовиці

13 – 19 березня 2023

  • Бжецлав
  • Бланско
  • Брно-венков
  • Брно-место
  • Вежі
  • Годонін
  • Зноймо
  • Домажліце
  • Карвіна
  • Луні
  • Прага 1 – 5
  • Тахов