У школах Польщі навчальний рік стартував 1 вересня, у вишах – 1 жовтня. Коли та скільки відпочиватимуть школярі та студенти у цьому навчальному році читайте у матеріалі 24 каналу.

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Навчальний рік у школах Польщі 2022 – 2023

Навчальний рік у школах Польщі триватиме з 1 вересня 2022 року до 23 червня 2023 року. Школи поділені на базову та старшу, тобто ліцеї та технікуми. У всіх них є свої графіки та розклад.

Навчальний рік у школах Польщі ділиться на два семестри. Перший триває з вересня до січня, другий – з січня до червня. У школярів є 4 періоди відпочинку:

різдвяні канікули;

зимові канікули;

весняні канікули;

літні канікули.

Канікули у школах Польщі 2022 – 2023

Осінніх канікул у школах Польщі немає. Традиційними є різдвяні канікули – з 23 грудня 2022 року по 2 січня 2023 року. Також у дітей є двотижневі зимові канікули в січні чи лютому. Точні дати визначають у регіонах – воєводствах. У школах літні канікули тривають з липня по серпень включно.

Так, міністерство освіти і науки Польщі опублікувало календар зимових шкільних канікул на 2022 / 2023 навчальний рік. Вони цього навчального року триватимуть з 16 січня по 26 лютого 2023 року. У різних воєводствах діти та вчителі відпочиватимуть у різний час.

Розклад зимових канікул:

16-29 січня 2023 року: Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Сілезьке воєводства;

23 січня-5 лютого 2023: Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводства;

30 січня-12 лютого 2023: Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське воєводства;

13-26 лютого 2023 року: Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське воєводства.

Крім того, під час різдвяних свят запланована перерва в навчальному процесі з 23 грудня 2022 року по 1 січня 2023 року.

Весняні канікули для всіх шкіл у Польщі заплановані на період з 6 по 11 квітня 2023 року.

Навчальний рік та канікули у польських вишах 2022 – 2023

Університети в Польщі самоврядні. У кожному виші графік навчання та канікул складають на власний розсуд.

Навчальний рік у польських вишах складається з двох семестрів. Зимовий розпочинається 1 жовтня 2022 року і триває до 31 січня 2023 року. Екзаменаційна сесія розпочинається 31 січня та завершується 11 лютого. Літній семестр триває від 1 березня до 30 травня. Екзаменаційна сесія – від 1 червня до 20 червня 2023 року.

Зимові канікули тривають 2 тижні між завершенням сесії та початком літнього семестру. Це у разі, якщо студент склав всі іспити та заліки й не потрапив на перездачу. Літні канікули у польських вишах тривають з 20 червня по 1 жовтня.

Що цікаво, канікули можуть початися раніше, якщо студент-відмінник складе іспити та заліки достроково.

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Святкові та вихідні дні 2022 – 2023 у Польщі

Окрім зазначених святкових перерв та канікул, у Польщі впродовж наступного навчального року відзначають низку державних та релігійних свят:

11 листопада – День Незалежності Польщі

6 січня – Свято Трьох Королів,

1 травня – Свято праці

3 травня – Свято Конституції

Ці дні також будуть вихідними для школярів та студентів.