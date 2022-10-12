У школах Польщі навчальний рік стартував 1 вересня, у вишах – 1 жовтня. Коли та скільки відпочиватимуть школярі та студенти у цьому навчальному році читайте у матеріалі 24 каналу.
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Навчальний рік у школах Польщі 2022 – 2023
Навчальний рік у школах Польщі триватиме з 1 вересня 2022 року до 23 червня 2023 року. Школи поділені на базову та старшу, тобто ліцеї та технікуми. У всіх них є свої графіки та розклад.
Навчальний рік у школах Польщі ділиться на два семестри. Перший триває з вересня до січня, другий – з січня до червня. У школярів є 4 періоди відпочинку:
- різдвяні канікули;
- зимові канікули;
- весняні канікули;
- літні канікули.
Канікули у школах Польщі 2022 – 2023
Осінніх канікул у школах Польщі немає. Традиційними є різдвяні канікули – з 23 грудня 2022 року по 2 січня 2023 року. Також у дітей є двотижневі зимові канікули в січні чи лютому. Точні дати визначають у регіонах – воєводствах. У школах літні канікули тривають з липня по серпень включно.
Так, міністерство освіти і науки Польщі опублікувало календар зимових шкільних канікул на 2022 / 2023 навчальний рік. Вони цього навчального року триватимуть з 16 січня по 26 лютого 2023 року. У різних воєводствах діти та вчителі відпочиватимуть у різний час.
Розклад зимових канікул:
- 16-29 січня 2023 року: Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Сілезьке воєводства;
- 23 січня-5 лютого 2023: Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводства;
- 30 січня-12 лютого 2023: Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське воєводства;
- 13-26 лютого 2023 року: Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське воєводства.
Крім того, під час різдвяних свят запланована перерва в навчальному процесі з 23 грудня 2022 року по 1 січня 2023 року.
Весняні канікули для всіх шкіл у Польщі заплановані на період з 6 по 11 квітня 2023 року.
Навчальний рік та канікули у польських вишах 2022 – 2023
Університети в Польщі самоврядні. У кожному виші графік навчання та канікул складають на власний розсуд.
Навчальний рік у польських вишах складається з двох семестрів. Зимовий розпочинається 1 жовтня 2022 року і триває до 31 січня 2023 року. Екзаменаційна сесія розпочинається 31 січня та завершується 11 лютого. Літній семестр триває від 1 березня до 30 травня. Екзаменаційна сесія – від 1 червня до 20 червня 2023 року.
Зимові канікули тривають 2 тижні між завершенням сесії та початком літнього семестру. Це у разі, якщо студент склав всі іспити та заліки й не потрапив на перездачу. Літні канікули у польських вишах тривають з 20 червня по 1 жовтня.
Що цікаво, канікули можуть початися раніше, якщо студент-відмінник складе іспити та заліки достроково.
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Святкові та вихідні дні 2022 – 2023 у Польщі
Окрім зазначених святкових перерв та канікул, у Польщі впродовж наступного навчального року відзначають низку державних та релігійних свят:
- 11 листопада – День Незалежності Польщі
- 6 січня – Свято Трьох Королів,
- 1 травня – Свято праці
- 3 травня – Свято Конституції
Ці дні також будуть вихідними для школярів та студентів.