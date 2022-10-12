Однак багато українських дітей зіштовхуються із серйозними проблеми у місцевих школах за кордоном. З якими саме – читайте у матеріалі 24 каналу.

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З якими проблемами зіштовхуються українські школярі

В Офісі освітнього омбудсмена України повідомили, що майже 70% батьків виокремили такі серйозні проблеми своїх дітей в іноземних школах:

мовний бар’єр;

російська мова;

булінг.

Мовний бар'єр

Досить часто українські діти за кордоном не можуть добре вчитися в іноземній школі. Усе через те, що вони не знають мови країни, у якій перебувають. Також саме через мовний бар'єр багато школярів з України віддають перевагу дистанційному навчанню в українській школі й не відвідують іноземну. Однак у багатьох країнах кожна дитина обов'язково повинна відвідувати місцеву школу.

Так, більшість дітей не знає мови країни перебування. Наші школярі змушені вчити її в інтеграційних класах. Однак під час вивчення мови у цих класах діти не опановують навчальну програму країни перебування саме через мовний бар’єр.

Російська мова

Багато дітей з різних країн за кордоном навчаються в інтеграційних класах. Однак часто другою мовою там є англійська або російська. Часто закордонні школи залучають українських вчителів і навіть студентів до інтеграційних та звичайних класів. Але не у всіх школах є такі можливості. Педагоги зазвичай не можуть допомогти дитини з перекладом інформації та вивченням мови у країні перебування.

Проблемою для українців є й те, що за кордоном перебуває багато колишніх громадян СССР, які знають російську мову, та росіян чи громадян з російським корінням. Тож іноземні школи можуть запрошувати працювати в інтеграційні класи російськомовних педагогів або тих же росіян. Буває й так, що українські вчителі, які виїхали за кордон, навчають там дітей російською мовою в інтеграційних класах. Дітям при цьому можуть надавати для навчання книжки та підручники російською мовою.

Також, за повідомленням наших вчителів, частина учнів з України не володіє українською мовою. При цьому ці діти кажуть, що вони не вчили державну мову у школах України. Хоча це і суперечить законодавству нашої держави.

Булінг

Проблему булінгу українських дітей в іноземних школах поки голосно не озвучують. А виникає вона часто через те, що в іноземні країни приїжджає у час війни чи й живе там багато росіян. Навіть тікаючи від мобілізації, багато громадян Росії й надалі підтримує імперську політику Путіна та війну проти України. Так, досить часто російських дітей віддають вчитися в інтеграційні класи, де здобувають освіту українці.

У час війни кількість випадків булінгу з боку росіян збільшилася. Це відповідно посилює напругу у школах та суспільстві. Дирекція відповідних шкіл та вчителі переважно адекватно реагують на випадки конфліктів та булінгу та намагаються їх вирішити.

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Скільки українських школярів навчається за кордоном

За даними Міністерства освіти і науки України, станом на вересень за кордоном перебувало близько 490 тисяч українських школярів.

Натомість за даними Європейського союзу, станом на 4 жовтня до шкільних систем країн ЄС інтегрували майже 520 тисяч українських дітей. Про це свідчать статистичні дані 26 країн Європейського Союзу. Однак до цієї статистики не входять дані з Великої Британії, США, Канади та окремих іноземних країн.