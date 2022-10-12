Однако многие украинские дети сталкиваются с серьезными проблемами в местных школах за границей. С какими именно – читайте в материале 24 канала.

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С какими проблемами сталкиваются украинские школьники

В Офисе образовательного омбудсмена Украины сообщили, что почти 70% родителей выделили такие серьезные проблемы своих детей в иностранных школах:

языковой барьер;

русский язык;

буллинг.

Языковой барьер

Часто украинские дети за рубежом не могут хорошо учиться в иностранной школе. Все потому, что они не знают языка страны, в которой находятся. Также именно из-за языкового барьера многие школьники из Украины предпочитают дистанционное обучение в украинской школе и не посещают иностранную. Однако во многих странах каждый ребенок обязательно должен посещать местную школу.

Да, большинство детей не знает языка страны пребывания. Наши школьники вынуждены учить его в интеграционных классах. Однако при изучении языка в этих классах дети не овладевают учебной программой страны пребывания именно из-за языкового барьера.

Русский язык

Многие дети из разных стран за рубежом учатся в интеграционных классах. Однако часто на втором языке там есть английский или русский. Часто зарубежные школы привлекают украинских учителей и даже студентов в интеграционные и обычные классы. Но не во всех школах есть такие возможности. Педагоги обычно не могут помочь ребенку с переводом информации и изучением языка в стране пребывания.

Проблемой для украинцев является и то, что за границей находятся многие бывшие граждане СССР, знающие русский язык, и россияне или граждане с русскими корнями. Иностранные школы могут приглашать работать в интеграционные классы русскоязычных педагогов или тех же русских. Бывает и так, что украинские учителя, выехавшие за границу, учат там детей на русском языке в интеграционных классах. Детям при этом могут предоставлять для обучения книги и учебники на русском языке.

Также, по сообщению наших учителей, часть учеников из Украины не владеют украинским языком. При этом дети говорят, что они не учили государственный язык в школах Украины. Хотя это противоречит законодательству нашего государства.

Буллинг

Проблему буллинга украинских детей в иностранных школах пока громко не озвучивают. А возникает она часто из-за того, что в иностранные страны приезжает во время войны или живет там много россиян. Даже убегая от мобилизации, многие граждане России и дальше поддерживают имперскую политику Путина и войну против Украины. Да, довольно часто российских детей отдают учиться в интеграционные классы, где получают образование украинцы. Во время войны количество случаев буллинга со стороны россиян увеличилось. Это, соответственно, усиливает напряжение в школах и обществе. Дирекция соответствующих школ и учителя в основном адекватно реагируют на случаи конфликтов и буллинга и пытаются их разрешить.

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Сколько украинских школьников учится за границей

По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на сентябрь за границей находилось около 490 тысяч украинских школьников.

По данным Европейского союза, по состоянию на 4 октября в школьные системы стран ЕС интегрировали почти 520 тысяч украинских детей. Об этом свидетельствуют статистические данные26 стран Европейского союза. Однако в эту статистику не входят данные из Великобритании, США, Канады и отдельных иностранных стран.