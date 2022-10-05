Одно из таких учебных заведений для украинцев за рубежом показала первая леди Украины Елена Зеленская. В этой школе учится тысяча украинских детей.
Важно Сколько украинских детей пошли учиться в школы Польши, Чехии и Германии, Франции
Школа "Материнка" имени Дмитрия Павлычко в Польше
Так, в Варшаве функционирует украинская школа "Материнка" имени Дмитрия Павлычко. Ее создали еще в 2017 году благодаря Фонду "Украинский образовательный центр". Сначала детей в варшавской школе учили и по украинской, и по авторским программам. А два года спустя школа полностью перешла на программу МОН Украины. Теперь ученики могут получать документы об украинском образовании.
Дети с Еленой Зеленской в школе "Материнка" в Варшаве / фото первой леди Украины
В феврале 2022 года педагогический коллектив этой школы в Варшаве пополнили более 60 учителей из Украины. Также взяли на учебу и детей-беженцев.
У Дмитрия Павлычко, в честь которого названа школа, есть стихотворение, которое заканчивается строками: "Всі народи рівні. А земля там найкраща, де вродився ти!" Очень хочу, чтобы наши дети вернулись домой, где их ждали бы родные школы – такие же безопасные,
– подчеркнула Елена Зеленская.
Читайте Дети учатся на родном языке: украинка открыла сад и образовательный хаб в Румынии
Как учатся украинские дети за границей
- По данным Европейской комиссии, на 1 сентября более 506 тысяч украинских детей-беженцев пошли в школы стран ЕС. В общей сложности ученики вместе с родителями выехали в 44 европейские страны, а также в США, Канаду, Австралию, Японию.
- Больше украинских детей учатся в школах Польши. В этом учебном году порог польских школ перешагнули 185 тысяч украинских детей.
- В немецких школах сейчас учатся около 180 тысяч детей. Эта цифра продолжает расти. Наши земляки тоже пошли учиться и в профессионально-технические училища.
- В Чехии в этом учебном году за парты местных школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев.
- Во Франции 1 сентября начали учебный год в местных школах 18 тысяч украинских школьников.