Один із таких закладів освіти для українців за кордоном показала перша леді України Олена Зеленська. У цій школі вчиться тисяча українських дітей.

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Школа "Материнка" імені Дмитра Павличка у Польщі

Так, у Варшаві функціонує українська школа "Материнка" імені Дмитра Павличка. Її створили ще у 2017 році завдяки Фонду "Український освітній центр". Спочатку дітей у варшавській школі навчали і за українською, і за авторськими програмами. А через два роки школа повністю перейшла на програму МОН України. Тепер учні мають змогу отримувати документи про українську освіту.



Діти з Оленою Зеленською у школі "Материнка" у Варшаві / фото першої леді України

У лютому 2022 року педагогічний колектив цієї школи у Варшаві поповнили понад 60 учителів з України. Також взяли на навчання і дітей-біженців.

У Дмитра Павличка, на честь якого названа школа, є вірш, який закінчується рядками: "Всі народи рівні. А земля там найкраща, де вродився ти!" Дуже хочу, щоб наші діти повернулися додому, де на них чекали б рідні школи – й такі ж безпечні,

– наголосила Олена Зеленська.

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