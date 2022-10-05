Один із таких закладів освіти для українців за кордоном показала перша леді України Олена Зеленська. У цій школі вчиться тисяча українських дітей.
Важливо Скільки українських дітей пішли вчитися у школи Польщі, Чехії та Німеччини, Франції
Школа "Материнка" імені Дмитра Павличка у Польщі
Так, у Варшаві функціонує українська школа "Материнка" імені Дмитра Павличка. Її створили ще у 2017 році завдяки Фонду "Український освітній центр". Спочатку дітей у варшавській школі навчали і за українською, і за авторськими програмами. А через два роки школа повністю перейшла на програму МОН України. Тепер учні мають змогу отримувати документи про українську освіту.
Діти з Оленою Зеленською у школі "Материнка" у Варшаві / фото першої леді України
У лютому 2022 року педагогічний колектив цієї школи у Варшаві поповнили понад 60 учителів з України. Також взяли на навчання і дітей-біженців.
У Дмитра Павличка, на честь якого названа школа, є вірш, який закінчується рядками: "Всі народи рівні. А земля там найкраща, де вродився ти!" Дуже хочу, щоб наші діти повернулися додому, де на них чекали б рідні школи – й такі ж безпечні,
– наголосила Олена Зеленська.
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Як вчаться українські діти за кордоном
- За даними Європейської комісії, станом на 1 вересня понад 506 тисяч українських дітей-біженців пішли у школи країн ЄС. Загалом учні разом із батьками виїхали до 44 європейських країн, а також до США, Канади, Австралії, Японії.
- Найбільше українських дітей вчиться у школах Польщі. Цього навчального року поріг польських шкіл переступили 185 тисяч українських дітей.
- У німецьких школах зараз вчиться близько 180 тисяч українських дітей. Ця цифра продовжує зростати. Наші земляки також пішли вчитися й у професійно-технічні училища.
- У Чехії цього навчального року за парти місцевих шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців.
- У Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів.