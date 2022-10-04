Олена Ісрафілова разом з трьома дітьми евакуювалася до Румунії в березні. При цьому про навчання у цій країні дізнавалася завчасно.

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Українка відкрила освітній хаб та садочок у Румунії

Олена Ісрафілова садочок та освітній хаб відкрила у невеликому місті Сігішоара. У спеціальному приміщенні діти мають можливість вчитися дистанційно в українських школах. Учителі хабу при цьому допомагають школярам з домашнім завданням. Пелагоги також комінікують з вчителями з України.



Україна Олена Ісрафілова відкрила у Румунії освітній хаб та садочок / фото Олени Ісрафілової

Хоча румунські школи готові прийняти українських дітей, однак адаптованої програми для їхнього навчання немає. Тож українські діти мають упродовж року вчити лише румунську мову, аби наступного року піти до місцевої школи. Таким чином школяр втрачає рік освіти. Батьки на це не згодні.

Тож у хабі вчиться майже 40 учнів та працює 6 учителів-волонтерів. Загалом у місто переїхало приблизно пів сотні сімей з дітьми. Діти приходять в хаб о 8:30 та вчаться до полудня. Якщо знайдуть спонсорів, які забезпечать хаб обідами, – зможуть вчитися до 18:00. Це дасть батькам можливість працювати.

Для дітей дошкільного віку облаштували дитячий садок у садибі за містом. Зараз там вчиться 15 дітей українською мовою. Тут також готують страви української кухні.

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