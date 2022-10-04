Елена Исрафилова вместе с тремя детьми эвакуировалась в Румынию в марте. При этом об учебе в этой стране узнавала заблаговременно.
Читайте Обучение и получение профессии: в Европе уже работают 16 украинских образовательных хабов
Украинка открыла образовательный хаб и садик в Румынии
Елена Исрафилова сад и образовательный хаб открыла в небольшом городе Сигишоара. В специальном помещении у детей есть возможность учиться дистанционно в украинских школах. Учителя хаба при этом помогают школьникам с домашним заданием. При этом общаются с учителями из Украины.
Украина Елена Исрафилова открыла в Румынии образовательный хаб и садик / фото Елены Исрафиловой
Хотя румынские школы готовы принять украинских детей, адаптированной программы для их обучения нет. Поэтому украинские дети должны в течение года учить только румынский язык, чтобы в следующем году пойти в местную школу. Таким образом, школьник теряет год образования. Родители на это не согласны.
В хабе учатся почти 40 учеников и работает 6 учителей-волонтеров. В общей сложности в город переехало примерно полсотни семей с детьми. Дети приходят в хаб в 8:30 и учатся до полудня. Если найдут спонсоров, которые обеспечат хаб обедами – смогут учиться до 18:00. Это даст родителям возможность работать.
Для детей дошкольного возраста обустроили детский садик в усадьбе за городом. Сейчас там учится 15 детей на украинском языке. Здесь также готовят блюда украинской кухни.
Важно Что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка на случай ядерного взрыва
В Европе работают почти 20 украинских образовательных хабов
- Национальная сеть украинских образовательных хабов уже насчитывает 16 филиалов, сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет.
- Они дают возможность украинским детям продолжать учиться по государственной программе. А их родителям – получить работу или открыть собственное дело.
- В таких центрах украинцы могут бесплатно изучать IT и рабочие специальности, приобретать разные навыки, необходимые им для работы. Также совершенствовать украинский и английский языки, получать психологическую поддержку и т.д.
- На сегодняшний день образовательные хабы уже открыли двери для посетителей не только в Украине, но и в шести странах ЕС и в Великобритании. Их будут открывать и в других странах, где есть украинские беженцы.
- В частности, на днях заработал украинский хаб в Германии, в г. Лейпциг, сообщили в МОН.