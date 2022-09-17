Одними из популярнейших стран, в которые приехали украинцы, стали Польша, Чехия и Германия. Их школы после 24 февраля пополнили сотни тысяч школьников из Украины.

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Больше всего детей – в школах Польши

В этом учебном году порог польских школ перешагнули 185 тысяч украинских детей. При этом таких школьников в конце июня было на 7 тысяч больше, сообщает rmf24.pl.

Что интересно, на сегодняшний день в Польше проживает около 700 – 800 тысяч украинских школьников. Большинство из них учится дистанционно в школах нашего государства.

Сколько наших школьников в Германии

В немецких школах сейчас учится около 180 тысяч украинских детей, сообщает Spiegel. При этом эта цифра продолжает расти, пишет издание Spiegel. Только за последнюю неделю в немецкие школы пришло еще около 6,5 тысяч детей из Украины. Наши земляки также пошли учиться и в профессионально-технические училища.

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Украинские дети в школах Чехии

В Чехии в этом учебном году за парты местных школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев. При этом чешские власти ожидали, что наших старшеклассников будет больше, сообщают novinky.cz. Однако большинство из них, по словам чешских чиновников, хотят закончить обучение в украинской школе и получают образование дистанционно. Важную роль играет и языковая проблема.

Сколько украинских учеников сели за парты во Франции

Во Франции 1 сентября начали учебный год в местных школах 18 тысяч украинских школьников. Они приехали в страну из-за войны, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсенн.

Количество украинских школьников в школах ЕС

По данным Европейской комиссии, на 1 сентября более 506 тысяч украинских детей пошли в школы стран ЕС.

В общей сложности ученики вместе с родителями выехали в 44 европейские страны, а также в США, Канаду, Австралию, Японию. Впрочем, точной статистки по всем школьникам за рубежом нет, пишет "Освіторія".

Сколько украинских учителей до сих пор за границей

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, за границей до сих пор находится около 17,5 тысяч украинских учителей. Они могут преподавать в украинских школах дистанционно.

Какие преимущества у дистанционного образования – смотрите в видео: