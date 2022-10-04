Школи цього року діють згідно з рекомендаціями МОН. Виші натомість є самоврядними і самі визначають графік навчального року. Тож коли учні в Україні підуть на осінні канікули у 2022 році та чи відпочиватимуть найближчим часом студенти, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Осінні канікули у школах у 2022 році

Навчання у школах нашої країни стартувало традиційно 1 вересня 2022 року. Учні цей навчальний рік завершать 30 червня 2023 року.

У звичайних школах осінні канікули триватимуть з 24 по 30 жовтня 2022 року. У приватних шкіл може бути інший календар канікул зі суттєвими змінами.

У ліцеях та коледжах календар канікул 2022 – 2023 такий:

перші осінні канікули триватимуть від 3 до 9 жовтня;

другі осінні канікули – від 21 до 27 листопада.

Канікули у школах Києва

У департаменті освіти та науки КМДА повідомляли, що на осінні канікули діти у столиці підуть з 31 жовтня до 6 листопада. Якщо потрібно буде скоригувати цей графік через війну чи ситуацію з коронавірусом, тоді діти у школах Києва матимуть канікули аж у лютому 2023 року.

Чи можуть змінити графік канікул

Дати канікул може змінювати адміністрація школи, якщо цього вимагатиме епідеміологічна ситуація чи становище на фронті. Також на графік відпочинку школярів може вплинути і погане опалення у деяких школах та погодні умови.

Восени школярі також не підуть до школи 14 жовтня. Це державне свято – День Захисників України.

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Чи є осінні канікули у вишах у 2022 році

Більшість студентів в університетах та інститутах України, відповідно до рекомендацій МОН, розпочали навчання 15 серпня. Першокурсники Київського національного університету імені Тараса Шевченка сіли за парти 19 вересня, а їхні магістри першого року навчання – 1 жовтня.

Що цікаво, цього року українські інститути та університети отримали право самостійно вирішувати, коли відпускати студентів на канікули. Восени осінніх канікул у вишах не буде. Студенти відпочиватимуть аж 1 січня 2023 року.

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