Школы в этом году действуют в соответствии с рекомендациями МОН. Вузы же самоуправляющиеся и сами определяют график учебного года. Поэтому когда ученики в Украине пойдут на осенние каникулы в 2022 году и будут ли в ближайшее время отдыхать студенты, читайте в материале 24 канала.

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Осенние каникулы в школах в 2022 году

Учеба в школах нашей страны стартовала традиционно 1 сентября 2022 года. Учащиеся этот учебный год завершат 30 июня 2023 года.

В обычных школах осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября 2022 года. У частных школ может быть другой календарь каникул с существенными изменениями.

В лицеях и колледжах календарь каникул 2022 – 2023 такой:

первые осенние каникулы будут продолжаться с 3 по 9 октября;

вторые осенние каникулы – с 21 до 27 ноября.

Каникулы в школах Киева

В департаменте образования и науки КГГА сообщали, что на осенние каникулы дети в столице уйдут с 31 октября по 6 ноября. Если нужно будет скорректировать этот график из-за войны или ситуации с коронавирусом, тогда дети в школах Киева пойдут на каникулы в феврале 2023 года.

Могут изменить график каникул

Даты каникул может изменять администрация школы, если этого требует эпидемиологическая ситуация или положение на фронте. Также на график отдыха школьников может повлиять плохое отопление в некоторых школах и погодные условия.

Осенью школьники также не пойдут в школу 14 октября. Это государственный праздник – День Защитников Украины.

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Есть ли осенние каникулы в вузах в 2022 году

Большинство студентов в университетах и институтах Украины, согласно рекомендациям МОН, начали обучение 15 августа. Первокурсники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сели за парты 19 сентября, а их магистры первого года обучения – 1 октября.

Что интересно, в этом году украинские институты и университеты получили право самостоятельно решать, когда отпускать студентов на каникулы. Осенних каникул в вузах не будет. Студенты будут отдыхать только 1 января 2023 года.

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