Так, в этом учебном году за парты чешских школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев. Когда и сколько они и их чешские ровесники будут отдыхать от обучения, читайте в материале 24 канала.

Читайте Каникулы в школах и университетах Польши 2022-2023: когда будут отдыхать ученики и студенты

Учебный год в школах Чехии

В школах Чехии учебный год делится на два полугодия. Первое длится с начала сентября по февраль, второе – с февраля по июнь включительно.

В чешских школах есть 5 каникулярных периодов и один семестровый перерыв:

осенние каникулы;

рождественские каникулы;

семестровый перерыв;

весенние каникулы;

пасхальные каникулы;

летние каникулы.

Даты школьных каникул в Чехии определяет Министерство образования, молодежи и спорта. Они одинаковы по всей территории страны. Различаются только даты весенних каникул. Они зависят от округа, населённого пункта или района столицы.

Каникулы в школах Чехии 2022 – 2023

осенние каникулы – с 26 октября по 27 октября;

рождественские каникулы – с 23 декабря 2022 года по 2 января 2023 года;

семестровый перерыв – 3 февраля 2023 года;

весенние каникулы – в зависимости от округа, города или района;

пасхальные каникулы – с 6 апреля по 10 апреля 2023 года;

летние каникулы – с 1 июля 2023 года по 31 августа 2023 года.

График весенних каникул

6 – 12 февраля 2023

Дечин

Джиндригув-Градец

Карловы Вары

Литомерице

Нимбурк

Прага 6 – 10

Пршеров

Соколов

Фридек-Мистек

Хеб

13 – 19 февраля 2023 года

Всетин

Градец Кралово

Злин

Кромержич

Мельник

Новый Джичин

Пльзень-город

Пльзень-юг

Пльзень-север

Прага-запад

Прага-восток

Раковник

Теплица

Угерское Градиште

Важно Обучение в зарубежных школах: с какими проблемами сталкиваются украинские дети

20 – 26 февраля 2023

Брунталь

Главиков-Брод

Джиглава

Здор над Сазовой

Кладно

Колин

Кутно Горе

Либерец

Находи

Пельгримов

Писек

Семили

Тршебич

Чешская Липа

Яблонец над Нисой

27 февраля – 5 марта 2023

Есеник

Йычин

Младо-Болеслав

Мост

Оломоуц

Опава

Прахатиче

Пршибрам

Рыхнов над Кнежной

Стреконите

Лагерь

Усти-над-Лабем

Хомутов

Шумперк

6 – 12 марта 2023

Бенешов

Бероун

Клатовой

Острава-город

Пордубите

Простеев

Рокичане

Мировой

Трутнов

Усти-над-Орлицей

Хрудем

ЧешскийКрумлов

Чешские Будеевицы

13 – 19 марта 2023

Бжецлав

Бланско

Брно-венков

Брно-место

Башни

Годонин

Найдем

Домоглите

Карвина

Луни

Прага 1 – 5

Тахов

Что любопытно! Директора школ могут объявлять дополнительные выходные. Иногда они так поступают, чтобы объединить выходные в субботу и воскресенье с торжественными днями.