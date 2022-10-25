По состоянию на начало нового учебного года в немецких школах училось около 180 тысяч украинских детей. Когда они и их немецкие ровесники пойдут на каникулы в 2022 – 2023 годах, читайте в материале 24 канала.
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Особенности образовательной системы Германии
В Германии образовательная система делится на следующие составляющие:
- дошкольная (не обязательна);
- начальная;
- средняя и средне-профессиональная;
- высшее.
В этой стране значительную роль играет местное самоуправление. Так, немецкие земли (аналог украинских областей) сами определяют учебные календари и образовательные программы. При этом в разных землях графики каникул намеренно не совпадают.
Школы в Германии:
- частные;
- государственные;
- коммунальные;
- религиозные.
Эти отличия также влияют на график обучения и наполнения программ.
Когда начинается обучение
В зависимости от федеральной земли школьный год в Германии начинается в августе или сентябре. Продолжается он до июня или июля. Четко определенного дня начала обучения в Германии нет.
Дату начала обучения ежегодно определяют на федеральном уровне. Важную роль играет погода и график дождей.
Когда каникулы в немецких школах в 2022 – 2023 годах
Даты начала каникул в Германии разные для разных земель. Все для того, чтобы избежать пробок на дорогах и учесть религиозные потребности учеников и учителей.
Есть несколько видов каникул, которые могут быть у немецких школьников в 2022-2023 годах. Какие из них будут на той или иной земле, определяет Министерство образования и органы территориальной единицы. Это в частности:
- летние каникулы;
- осенние каникулы;
- рождественские праздники (каникулы);
- зимние каникулы;
- пасхальные каникулы;
- вознесенские каникулы;
- каникулы на Пятидесятницу (День Святой Троицы).
Точные даты каникул в школах 2022 – 2023 по землям
Баден-Вюртемберг
- осенние каникулы – 31 октября, 2 ноября – 4 ноября;
- рождественские каникулы – 21 декабря 2022 – 7 января 2023;
- пасхальные каникулы – 11 – 15 апреля;
- Пятидесятница – 30 мая – 9 июня;
- летние каникулы 2023 – 27 июля – 9 сентября.
К слову, зимних каникул здесь нет. Есть карнавальные праздники. Их дату следует уточнять в школе.
Также 6 апреля здесь – дополнительный выходной для учащихся.
У школ в 2022-2023 годах есть и 5 дней отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.
Бавария
- осенние каникулы – 31 октября – 4 ноября;
- рождественские каникулы – 24 декабря 2022 – 7 января 2023;
- весенние каникулы – 20 февраля – 24 февраля;
- пасхальные каникулы – 8 апреля – 15 апреля;
- Пятидесятница – 30 мая – 9 июня;
- летние каникулы 2023 – 31 июля – 11 сентября.
Также 16 ноября – День покаяния и молитвы – здесь является дополнительным выходным для учеников.
Берлин
- осенние каникулы – 24 октября – 5 ноября;
- рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 2 января 2023;
- зимние каникулы – 30 января – 4 февраля;
- пасхальные каникулы – 3 – 14 апреля;
- летние каникулы 2023 – 13 июля – 25 августа.
Также в столице Германии 19 и 30 мая – дополнительные выходные к Вознесению и Пятидесятнице.
Бранденбург
- осенние каникулы – 24 октября – 5 ноября;
- рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 3 января 2023;
- зимние каникулы – 30 января – 3 февраля;
- пасхальные каникулы – 3 – 14 апреля;
- летние каникулы 2023 – 13 июля – 25 августа.
27 мая (Пятидесятница) – сменный выходной.
Бремен
- осенние каникулы – 17 – 29 октября;
- рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;
- зимние каникулы – 30 – 31 января;
- пасхальные каникулы – 27 марта – 11 апреля;
- летние каникулы 2023 – 6 июля – 16 августа.
19 и 30 мая здесь – дополнительные выходные к Вознесению и Пятидесятнице.
Гамбург
- осенние каникулы – 10 – 21 октября;
- рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;
- зимние каникулы – 27 января;
- весенние каникулы – 6 марта – 17 марта;
- Пятидесятница – 15 – 19 мая;
- летние каникулы 2023 – 13 июля – 23 августа.
Гессен
- осенние каникулы – 24 – 29 октября;
- рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 7 января 2023;
- пасхальные каникулы – 3 – 22 апреля;
- летние каникулы 2023 – 24 июля – 1 сентября.
У школ в 2022 – 2023 году также есть 4 дня отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.
Нижняя Саксония
- осенние каникулы – 17 – 28 октября;
- рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;
- зимние каникулы – 30 – 31 января;
- пасхальные каникулы – 27 марта – 11 апреля;
- летние каникулы 2023 – 6 июля – 16 августа.
Также 19 и 30 мая – дополнительные выходные к Вознесению и Пятидесятнице.
Мекленбург-Передняя Померания
- осенние каникулы – 10 октября – 14 октября;
- рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 2 января 2023;
- зимние каникулы – 6 – 18 февраля;
- пасхальные каникулы – 3 – 12 апреля;
- Пятидесятница – 26 – 30 мая;
- летние каникулы 2023 – 17 июля – 26 августа.
Также 19 мая – мост (мостовой день) после Вознесения и 1 и 2 ноября – дополнительные выходные.
Северный Рейн-Вестфалия
- осенние каникулы – 4 – 15 октября;
- рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 6 января 2023;
- зимние каникулы – 30 мая;
- пасхальные каникулы – 3 – 15 апреля;
- Пятидесятница – 30 мая;
- летние каникулы 2023 – 22 июня – 4 августа.
У школ в 2022 – 2023 году есть 3 дня отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.
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Рейнланд-Пфальц
- осенние каникулы – 17 – 31 октября;
- рождественские каникулы – 23 декабря – 2022 – 2 января 2023;
- пасхальные каникулы – 3 – 6 апреля;
- Пятидесятница – 30 мая – 7 июня;
- летние каникулы 2023 – 24 июля – 1 сентября.
У школ в 2022-2023 году есть 6 дней отдыха. Каждая школа определяет их дату самостоятельно.
Саар
- осенние каникулы – 24 октября – 4 ноября;
- рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 4 января 2023;
- зимние каникулы – 20 – 24 февраля;
- пасхальные каникулы – 3 – 12 апреля;
- Пятидесятница – 30 мая – 2 июня;
- летние каникулы 2023 – 24 июля – 1 сентября.
Саксония
- осенние каникулы – 17 – 29 октября;
- рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 2 января 2023;
- зимние каникулы – 20 – 24 февраля;
- пасхальные каникулы – 7 – 15 апреля;
- Пятидесятница – 30 мая – 2 июня;
- летние каникулы 2023 – 10 июля – 18 августа.
19 мая – мост (мостовой день) после Вознесения. Он является исходным.
Саксония-Анхальт
- осенние каникулы – 24 октября – 4 ноября;
- рождественские каникулы – 21 декабря 2022 – 5 января 2023;
- зимние каникулы – 6 – 11 февраля;
- пасхальные каникулы – 3 – 8 апреля;
- каникулы на Вознесение – 15 – 19 мая;
- летние каникулы 2023 – 6 июля – 16 августа.
Шлезвиг-Гольштейн
- осенние каникулы – 10 – 21 октября;
- рождественские каникулы – 23 декабря 2022 – 7 января 2023;
- пасхальные каникулы – 6 – 22 апреля;
- Пятидесятница – 19 – 20 мая;
- летние каникулы 2023 – 17 июля – 26 августа.
Тюрингия
- осенние каникулы – 17 – 29 октября;
- рождественские каникулы – 22 декабря 2022 – 3 января 2023;
- зимние каникулы – 13 – 17 февраля;
- пасхальные каникулы – 3 – 15 апреля;
- Пятидесятница – 19 мая;
- летние каникулы 2023 – 10 июля – 19 августа.
19 мая – мост (мостовой день) после Вознесения. Он тоже выходной.