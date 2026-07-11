Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Учеба Образование в Украине Діти захисників України можуть отримати компенсацію за навчання: як це зробити
11 июля, 10:48
3

Дети защитников Украины могут получить компенсацию за обучение: как это сделать

Мария Волошин

Дети ветеранов, обучающиеся по контракту в колледжах и вузах Украины, могут получить от государства компенсацию стоимости обучения. Для оформления необходимо обратиться в свое учебное заведение и подать документы, подтверждающие соответствующий статус.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Кто из детей ветеранов имеет право на компенсацию за обучение

На компенсацию стоимости обучения имеют право:

  • дети членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

  • дети лиц с инвалидностью вследствие войны;

  • дети участников боевых действий;

  • дети пропавших без вести при особых обстоятельствах;

  • дети лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии;

  • дети пострадавших участников Революции Достоинства.

Как оформить компенсацию за обучение

Студент, имеющий право на компенсацию, должен пройти следующие основные этапы:

  • уточнить, участвует ли учебное заведение в проекте, обратившись в администрацию;

  • подать документы, подтверждающие соответствующий статус – свидетельство о рождении и выписку из ЕГРВВ;

  • получить уведомление о предоставлении государственной помощи через приложение "Дія" и в течение 20 календарных дней подтвердить уведомление;

  • дождаться уведомления о возмещении – средства поступят непосредственно на счет учебного заведения.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие условия должны выполнить вузы для участия в программе

Для того чтобы учебное заведение могло принимать студентов с государственной компенсацией, оно должно выполнить несколько условий:

  • заключить договор с Минветеранов об участии в проекте;

  • быть зарегистрированным в ЕДЕБО и иметь действующую лицензию;

  • гарантировать, что государственная помощь покроет всю стоимость обучения за учебный год;

  • ежемесячно до 1 числа отчитываться перед Минветеранов об использовании средств;

  • информировать студентов о возможности получить государственную помощь.

Связанные темы:

Студенты
Профессиональное образование
Высшее образование