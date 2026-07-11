Дети защитников Украины могут получить компенсацию за обучение: как это сделать
Дети ветеранов, обучающиеся по контракту в колледжах и вузах Украины, могут получить от государства компенсацию стоимости обучения. Для оформления необходимо обратиться в свое учебное заведение и подать документы, подтверждающие соответствующий статус.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Кто из детей ветеранов имеет право на компенсацию за обучение
На компенсацию стоимости обучения имеют право:
дети членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
дети лиц с инвалидностью вследствие войны;
дети участников боевых действий;
дети пропавших без вести при особых обстоятельствах;
дети лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии;
дети пострадавших участников Революции Достоинства.
Как оформить компенсацию за обучение
Студент, имеющий право на компенсацию, должен пройти следующие основные этапы:
уточнить, участвует ли учебное заведение в проекте, обратившись в администрацию;
подать документы, подтверждающие соответствующий статус – свидетельство о рождении и выписку из ЕГРВВ;
получить уведомление о предоставлении государственной помощи через приложение "Дія" и в течение 20 календарных дней подтвердить уведомление;
дождаться уведомления о возмещении – средства поступят непосредственно на счет учебного заведения.
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Какие условия должны выполнить вузы для участия в программе
Для того чтобы учебное заведение могло принимать студентов с государственной компенсацией, оно должно выполнить несколько условий:
заключить договор с Минветеранов об участии в проекте;
быть зарегистрированным в ЕДЕБО и иметь действующую лицензию;
гарантировать, что государственная помощь покроет всю стоимость обучения за учебный год;
ежемесячно до 1 числа отчитываться перед Минветеранов об использовании средств;
информировать студентов о возможности получить государственную помощь.