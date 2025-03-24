Лисовой назвал приоритетные направления в украинском образовании

Приоритетами в образовательной сфере для Министерства образования и науки Украины являются безопасность и реформы. Важной задачей для воплощения является, в частности, то, что украинские учебные заведения должны быть самым безопасным местом в стране.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире "Мы – Украина". Об этом информирует 24 Канал. Поэтому в нашем государстве продолжается обустройство укрытий и строительство подземных школ.

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Что известно о строительстве подземных школ и укрытий

Министр отметил, что много детей находится на прифронтовых территориях, поэтому программа по строительству подземных школ является очень важной.

178 школ, укрытий различной конструкции мы построили. Но сейчас вышли именно на этап, когда уже нельзя модернизировать старые укрытия – надо строить фактически подземные школы. И мы строим... Это корректное название – "подземная школа". Она имеет все составляющие школы: есть аудиторный фонд, есть социальные пространства, есть зона для двигательной активности, есть зона для питания,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что такие учебные заведения – это полноценное пространство для обучения. Министр говорит: очень радуется, когда видит детей, которые за четыре года впервые вышли на офлайн-обучение и смотрят на учителя не через экран гаджета.

Глава МОН также отметил: самое важное, что во время войны система образования выстояла. Также нужно не забывать и о реформах.

Мы реформируем все звенья образования, это не простая задача, но оно актуально сейчас, хотя и не всегда популярно,

– резюмировал Лисовой.

Мы также проанализировали деятельность министра Лисового на посту главы МОН. Придерживается ли он обещаний, читайте в материале.