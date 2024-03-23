Как правильно и красиво назвать "лодку" на украинском языке

23 марта 2024, 15:33
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Украинцы часто бессознательно могут засорять собственную речь. В частности и потому, что употребляют суржиковые слова.

Однако от них стоит избавляться и говорить красиво. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Как правильно на украинском назвать "лодку"

Одним из таких часто употребляемых слов в речи отдельных украинцев есть слово "лодка". Так они называют небольшое вевесное судно или то, что двигается с помощью двигателя. Однако это суржиковое слово.

В украинском языке есть красивое слово "човен". И оно имеет не менее интересные синонимы.

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Какие красивые синонимы имеет слово "лодка"

Лодку еще можно назвать так, если говорится о сооружении, предназначенном для перевозки по воде людей, грузов, для рыболовства, военного дела:

  • судно;
  • пароплав;
  • катер.

Также лодку можно называть и по-другому, в частности, вкрапляя диалектные или названия разговорного оттенка:

  • байдак;
  • байдарка (спортивний);
  • баркас;
  • ґондола (венеційський);
  • дуб (видовбаний);
  • каюк (з рівніш дном);
  • пірога (індіянський)
  • чайка (запорізький бойовий);
  • шаланда;
  • шлюпка (прв. морський).

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Автор: Марія Волошин