Однако от них стоит избавляться и говорить красиво. І Образование 24 вам в этом поможет.

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Как правильно на украинском назвать "лодку"

Одним из таких часто употребляемых слов в речи отдельных украинцев есть слово "лодка". Так они называют небольшое вевесное судно или то, что двигается с помощью двигателя. Однако это суржиковое слово.

В украинском языке есть красивое слово "човен". И оно имеет не менее интересные синонимы.

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Какие красивые синонимы имеет слово "лодка"

Лодку еще можно назвать так, если говорится о сооружении, предназначенном для перевозки по воде людей, грузов, для рыболовства, военного дела:

судно;

пароплав;

катер.

Также лодку можно называть и по-другому, в частности, вкрапляя диалектные или названия разговорного оттенка:

байдак;

байдарка (спортивний);

баркас;

ґондола (венеційський);

дуб (видовбаний);

каюк (з рівніш дном);

пірога (індіянський)

чайка (запорізький бойовий);

шаланда;

шлюпка (прв. морський).

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