Однако от них стоит избавляться и говорить красиво. І Образование 24 вам в этом поможет.
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Как правильно на украинском назвать "лодку"
Одним из таких часто употребляемых слов в речи отдельных украинцев есть слово "лодка". Так они называют небольшое вевесное судно или то, что двигается с помощью двигателя. Однако это суржиковое слово.
В украинском языке есть красивое слово "човен". И оно имеет не менее интересные синонимы.
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Какие красивые синонимы имеет слово "лодка"
Лодку еще можно назвать так, если говорится о сооружении, предназначенном для перевозки по воде людей, грузов, для рыболовства, военного дела:
- судно;
- пароплав;
- катер.
Также лодку можно называть и по-другому, в частности, вкрапляя диалектные или названия разговорного оттенка:
- байдак;
- байдарка (спортивний);
- баркас;
- ґондола (венеційський);
- дуб (видовбаний);
- каюк (з рівніш дном);
- пірога (індіянський)
- чайка (запорізький бойовий);
- шаланда;
- шлюпка (прв. морський).
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