Это улучшит понимание и память: какой прием для обучения ученики боятся использовать

Каждый из нас ищет секреты эффективной учебы. Один из них очень очевиден, но только единицы не боятся его использовать в жизни.

Довольно часто ученики пытаются воспринимать информацию в той форме, в которой им ее представляют, не заботясь о собственном понимании темы. А зря – с таким подходом в вашей памяти останется крайне малый процент от того, что вы прочитали, услышали или увидели.

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Задавать вопросы – крайне важно

Вопрос – один из лучших способов понять информацию, позволяющий ее запомнить. В процессе разговора в вашей памяти автоматически создается ассоциация, а ответ обучающего позволит не только лучше понять тему, но и с легкостью вернуться к ней через какое-то время.

Разговоры и вопросы позволяют лучше учиться / Фото Pexels

Конечно, если в классе или группе много людей, то часто задавать вопросы вряд ли удастся. В этом случае можно сделать заметки и подойти к учителю или преподавателю после занятия.

Еще один эффективный способ – дискуссия или метод отрицания. Попытайтесь найти слабые места в изложенной теории, разобрать ее на меньшие части, подискутировать по поводу их целесообразности или эффективности. Ища аргументы против, вы лучше углубляетесь в предмет, так что впоследствии легко сможете разобраться, что и как работает.

Следует помнить, что обучение – это ваше драгоценное время, поэтому оно должно давать результаты. Не бойтесь задавать вопросы, чтобы потом не жалеть об этой ненужной застенчивости.