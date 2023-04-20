Доволі часто учні намагаються сприймати інформацію у тій формі, в якій їм її подають, не піклуючись про власне розуміння теми. А дарма – з таким підходом у вашій пам'яті залишиться вкрай малий відсоток від того, що ви прочитали, почули чи побачили.

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Ставити запитання – вкрай важливо

Запитання – один з найкращих способів зрозуміти інформацію, що дозволить її запам'ятати. У процесі розмови у вашій пам'яті автоматично створюється асоціація, а відповідь того, хто навчає, дозволить не лише краще зрозуміти тему, а й з легкістю повернутися до неї через певний час.

Розмови та запитання дозволяють краще навчатися / Фото Pexels

Звісно, якщо у класі або групі багато людей, то часто ставити запитання навряд чи вдасться. У такому разі можна зробити нотатки та підійти до вчителя чи викладача після заняття.

Ще один ефективний спосіб – дискусія або метод заперечення. Спробуйте знайти слабкі місця у викладеній теорії, розібрати її на менші частини, подискутувати щодо їх доцільності чи ефективності. Шукаючи аргументи проти, ви краще заглиблюєтеся у предмет, тож згодом легко зможете розібратися, що і як працює.

Варто пам'ятати, що навчання – це ваш дорогоцінний час, тож воно мусить давати результати. Не бійтеся ставити запитання, аби потім не шкодувати про цю непотрібну сором'язливість.