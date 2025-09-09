Укр Рус
Учеба Образование в Украине Какие медицинские вузы признали лучшими в Украине в 2025 году
9 сентября, 21:46
2

Какие медицинские вузы признали лучшими в Украине в 2025 году

Мария Волошин
Основні тези
  • В Консолидированном рейтинге вузов 2025 года выделили 10 лучших медицинских университетов Украины.
  • Это, в частности, Национальный медицинский университет имени Богомольца, Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского и тому подобное.

Недавно обнародовали Консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины 2025 года. В частности, выделили лучшие медицинские вузы страны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Для составления Консолидированного рейтинга использовали известные рейтинги университетов страны.

Смотрите также Какие специальности и вузы чаще всего выбирали будущие медики в этом году

Какие медицинские вузы являются лучшими в стране?

В рейтинге лучших медицинских университетов представили 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами среди этой категории университетов.

Так, лучшие медицинские учреждения высшего образования Украины расположились так:

  • Национальный медицинский университет имени Богомольца;

  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;

  • Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;

  • Харьковский национальный медицинский университет;

  • Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;

  • Днепровский государственный медицинский университет;

  • Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика;

  • Полтавский государственный медицинский университет;

  • Буковинский государственный медицинский университет;

  • Ивано-Франковский национальный медицинский университет.

К теме Топ вузов Украины: Минобразования назвало самые популярные университеты

Какие вузы стали самыми популярными в 2025 году?

  • В МОН назвали, какие вузы стали самыми популярными в этом году в Украине.
  • Рейтинг составили из вузов, которые чаще всего выбирали абитуриенты.
  • Уже несколько лет этот рейтинг не меняется.
  • На первом месте – "Львовская политехника", затем – ЛНУ имени Ивана Франко и КНУ имени Тараса Шевченко.