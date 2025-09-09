Какие медицинские вузы признали лучшими в Украине в 2025 году
- В Консолидированном рейтинге вузов 2025 года выделили 10 лучших медицинских университетов Украины.
- Это, в частности, Национальный медицинский университет имени Богомольца, Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского и тому подобное.
Недавно обнародовали Консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины 2025 года. В частности, выделили лучшие медицинские вузы страны.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Для составления Консолидированного рейтинга использовали известные рейтинги университетов страны.
Какие медицинские вузы являются лучшими в стране?
В рейтинге лучших медицинских университетов представили 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами среди этой категории университетов.
Так, лучшие медицинские учреждения высшего образования Украины расположились так:
Национальный медицинский университет имени Богомольца;
Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;
Харьковский национальный медицинский университет;
Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;
Днепровский государственный медицинский университет;
Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика;
Полтавский государственный медицинский университет;
Буковинский государственный медицинский университет;
Ивано-Франковский национальный медицинский университет.
