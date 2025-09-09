Які медичні виші визнали найкращими в Україні у 2025 році
- У Консолідованому рейтингу вишів 2025 року виокремили 10 найкращих медичних університетів України.
- Це, зокрема, Національний медичний університет імені Богомольця, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського тощо.
Недавно оприлюднили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2025 року. Зокрема, виділили найкращі медичні виші країни.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Для укладання Консолідованого рейтингу використали відомі рейтинги університетів країни.
Які медичні виші є найкращими у країні?
У рейтингу найкращих медичних університетів представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії університетів.
Так, найкращі медичні заклади вищої освіти України розташувались так:
Національний медичний університет імені Богомольця;
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського;
Харківський національний медичний університет;
Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
Дніпровський державний медичний університет;
Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика;
Полтавський державний медичний університет;
Буковинський державний медичний університет;
Івано-Франківський національний медичний університет.
Які виші стали найпопулярнішими у 2025 році?
- У МОН назвали, які виші стали найпопулярнішими цьогоріч в Україні.
- Рейтинг склали з вишів, які найчастіше обирали абітурієнти.
- Уже кілька років цей рейтинг не змінюється.
- На першому місці – "Львівська політехніка", потім – ЛНУ імені Івана Франка та КНУ імені Тараса Шевченка.