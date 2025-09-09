Недавно оприлюднили Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2025 року. Зокрема, виділили найкращі медичні виші країни.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Для укладання Консолідованого рейтингу використали відомі рейтинги університетів країни.

Дивіться також Які спеціальності та виші найчастіше обирали майбутні медики цьогоріч

Які медичні виші є найкращими у країні?

У рейтингу найкращих медичних університетів представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії університетів.

Так, найкращі медичні заклади вищої освіти України розташувались так:

Національний медичний університет імені Богомольця;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського;

Харківський національний медичний університет;

Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;

Дніпровський державний медичний університет;

Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика;

Полтавський державний медичний університет;

Буковинський державний медичний університет;

Івано-Франківський національний медичний університет.

До теми Топ вишів України: Міносвіти назвало найпопулярніші університети

Які виші стали найпопулярнішими у 2025 році?