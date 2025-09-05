Хто у трійці лідерів серед закладів вищої освіти, розповідає 24 Канал посилаючись на Media Center Ukraine.

Які виші України серед кращих?

Список найкращих університетів назвав Олег Шаров, Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України в інтерв'ю. Рейтинг визначався з вишів, які найчастіше обирали абітурієнти. І варто сказати, що уже кілька років він не змінюється.

На першому місці "Львівська політехніка", потім ЛНУ імені Івана Франка та КНУ імені Тараса Шевченка,

– сказав Олег Шаров.

Він зауважив, що раніше серед лідерів завжди були і ЗВО з Харкова. Однак, з безпекових міркувань абітурієнти почали рідше їх обирати.

Які спеціальності обирали для бюджетної форми у 2025 році?