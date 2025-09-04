Про рішення окружного суду США розповідає 24 Канал, посилаючись на CNN.

Яке рішення ухвалив суд?

У середу, 3 вересня, стало відомо про рішення федерального суду, щодо припинення фінансування Гарвардського університету.

Суд постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа незаконно скасувала фінансування вишу. Мовиться про суму у 2,2 мільярда доларів, замороженого Білим домом.

Видання вважає, що це рішення є великою перемогою для Гарварду, єдиного університету, який оскаржив рішення білого дому у суді.

Гарвардський університет щойно здобув історичну перемогу в боротьбі з адміністрацією Трампа. Федеральний суддя підтримав університет Ліги плюща в його намаганнях відновити понад 2 мільярди доларів федерального фінансування досліджень,

– пише CNN.

Еллісон Берроуз, суддя окружного суду США, відхилила головний аргумент адміністрації – нібито боротьбу з антисемітизмом на території кампусу університету. Вважає їх "димовою завісою" для звинувачень, яки на тривалий час зупинили дослідницьку роботу університету.

Їхні дії поставили під загрозу десятиліття досліджень та добробут усіх тих, хто міг би отримати користь від цих досліджень, а також відображають неповагу до прав, захищених Конституцією та федеральними законами,

– додала суддя Берроуз.

На рішення суду одразу відреагували. Представниця Білого дому Ліз Г'юстон заявила, що адміністрація Трампа "негайно оскаржить" це рішення суду. Звинувачення все ті ж – дискримінація на території університету. У зв'язку з цим Гарвард не заслуговує на гроші платників податків і не має права на отримання грантів у майбутньому.

З чого усе почалося?

Ще у березні 2025 року, з приходом до влади адміністрації Дональда Трампа, розпочалися перевірки доцільності фінансування та замороження коштів для двох вишів Гарвардського та Колумбійського.