Він заявив, що це може статися, якщо університет, за його словами, надалі просуватиме політичну, ідеологічну та терористичну "хворобу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп висунув нові вимоги Гарварду

Адміністрація Трампа докоряє університетам по всій країні за їхнє ставлення до пропалестинського студентського протестного руху, який сколихнув кампуси торік після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Трамп назвав протести антиамериканськими та антисемітськими, звинуватив університети у поширенні марксизму і пообіцяв припинити надання федеральних грантів і контрактів університетам, які не погоджуються з вимогами його адміністрації.

Зауважимо, що, згідно з податковим кодексом США, більшість університетів звільнена від сплати федерального податку на прибуток, оскільки, що вони "працюють виключно" в освітніх цілях. Як саме Трамп може виконати свою погрозу, наразі невідомо.

У Білому домі також заявили, що університет мав би попросити вибачення за свої дії.

Деякі професори і студенти натомість заявили, що протести несправедливо пов'язують з антисемітизмом як причину для неконституційного наступу на академічні свободи.

Нагадаємо, що через виконання вимог адміністрації Дональда Трампа щодо посиленого державного контролю за університетом, Гарварду і його філіям можуть обмежити фінансування на суму ще майже 9 мільярдів доларів.