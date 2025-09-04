О решении окружного суда США рассказывает 24 Канал, ссылаясь на CNN.
Какое решение принял суд?
В среду, 3 сентября, стало известно о решении федерального суда, о прекращении финансирования Гарвардского университета.
Суд постановил, что администрация президента Дональда Трампа незаконно отменила финансирование вуза. Речь идет о сумме в 2,2 миллиарда долларов, замороженного Белым домом.
Издание считает, что это решение является большой победой для Гарварда, единственного университета, который обжаловал решение белого дома в суде.
Гарвардский университет только что одержал историческую победу в борьбе с администрацией Трампа. Федеральный судья поддержал университет Лиги плюща в его попытках восстановить более 2 миллиардов долларов федерального финансирования исследований,
– пишет CNN.
Эллисон Берроуз, судья окружного суда США, отклонила главный аргумент администрации – якобы борьбу с антисемитизмом на территории кампуса университета. Считает их "дымовой завесой" для обвинений, которые на длительное время остановили исследовательскую работу университета.
Их действия поставили под угрозу десятилетия исследований и благосостояние всех тех, кто мог бы получить пользу от этих исследований, а также отражают неуважение к правам, защищенных Конституцией и федеральными законами,
– добавила судья Берроуз.
На решение суда сразу отреагировали. Представительница Белого дома Лиз Хьюстон заявила, что администрация Трампа "немедленно обжалует" это решение суда. Обвинения все те же – дискриминация на территории университета. В связи с этим Гарвард не заслуживает денег налогоплательщиков и не имеет права на получение грантов в будущем.
С чего все началось?
Еще в марте 2025 года, с приходом к власти администрации Дональда Трампа, начались проверки целесообразности финансирования и замораживание средств для двух вузов Гарвардского и Колумбийского.
- Причиной проверок обвинения в антисемитизме на территории вузов. Оба университета стали площадкой для пропалестинских протестов после начала военных действий Израиля в Секторе Газа.
- Еще 10 марта Гарвард объявил о приостановке найма на работу преподавателей и персонала из-за "финансовой неопределенности".
- В конце марта администрация Трампа начала мероприятия, направленные на борьбу с антисемитизмом в Гарвардском университете, что могло заморозить федеральное финансирование заведения на сумму до 9 миллиардов долларов.
- Впоследствии администрация президента США заявила, что может наложить на вуз налоги как на "политическую организацию", если он не согласится с требованиями.