Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Для укладання Консолідованого рейтингу використали відомі рейтинги університетів країни.
Які медичні виші є найкращими у країні?
У рейтингу найкращих медичних університетів представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії університетів.
Так, найкращі медичні заклади вищої освіти України розташувались так:
Національний медичний університет імені Богомольця;
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського;
Харківський національний медичний університет;
Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
Дніпровський державний медичний університет;
Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика;
Полтавський державний медичний університет;
Буковинський державний медичний університет;
Івано-Франківський національний медичний університет.
Які виші стали найпопулярнішими у 2025 році?
- У МОН назвали, які виші стали найпопулярнішими цьогоріч в Україні.
- Рейтинг склали з вишів, які найчастіше обирали абітурієнти.
- Уже кілька років цей рейтинг не змінюється.
- На першому місці – "Львівська політехніка", потім – ЛНУ імені Івана Франка та КНУ імені Тараса Шевченка.