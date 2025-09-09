Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Для укладання Консолідованого рейтингу використали відомі рейтинги університетів країни.

Які медичні виші є найкращими у країні?

У рейтингу найкращих медичних університетів представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії університетів.

Так, найкращі медичні заклади вищої освіти України розташувались так:

  • Національний медичний університет імені Богомольця;

  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

  • Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського;

  • Харківський національний медичний університет;

  • Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;

  • Дніпровський державний медичний університет;

  • Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика;

  • Полтавський державний медичний університет;

  • Буковинський державний медичний університет;

  • Івано-Франківський національний медичний університет.

Які виші стали найпопулярнішими у 2025 році?

  • У МОН назвали, які виші стали найпопулярнішими цьогоріч в Україні.
  • Рейтинг склали з вишів, які найчастіше обирали абітурієнти.
  • Уже кілька років цей рейтинг не змінюється.
  • На першому місці – "Львівська політехніка", потім – ЛНУ імені Івана Франка та КНУ імені Тараса Шевченка.