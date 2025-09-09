Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Для составления Консолидированного рейтинга использовали известные рейтинги университетов страны.

Какие медицинские вузы являются лучшими в стране?

В рейтинге лучших медицинских университетов представили 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами среди этой категории университетов.

Так, лучшие медицинские учреждения высшего образования Украины расположились так:

Национальный медицинский университет имени Богомольца;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;

Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;

Харьковский национальный медицинский университет;

Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;

Днепровский государственный медицинский университет;

Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика;

Полтавский государственный медицинский университет;

Буковинский государственный медицинский университет;

Ивано-Франковский национальный медицинский университет.

