В эти вузы Львова труднее всего поступить: топ ЗВО с высокими конкурсными баллами

В Украине продолжается вступительная кампания в вузы. Одним из самых популярных городов, которые выбирают для получения высшего образования украинцы, является Львов.

В Abitly при этом обнародовали рейтинг ЗВО города Льва с высоким конкурсным баллом при поступлении.

В какие вузы Львова труднее всего поступить

В рейтинге проанализировали данные за прошлый год, ведь эта вступительная кампания продолжается. В него вошли и классические ЗВО, и небольшие или специализированные учебные заведения. Высокие проходные баллы традиционно демонстрируют медицинские, художественные и приватные университеты.

Лидером по среднему баллу НМТ в общем списке стал Украинский католический университет (169,42 балла). Отметим, что этот вуз является частным.

Среди классических университетов высокие показатели демонстрируют Львовский национальный университет имени Ивана Франко (145,45 балла) и Национальный университет "Львовская политехника" (138,82 балла). Они могут похвастаться лидерскими позициями в 2025 году по количеству абитуриентов (4 097 и 4 896 соответственно).

Рейтинг по наивысшему баллу в 2025 году в целом таков:

Украинский католический университет (УКУ) (частное заведение) – 169,42 балла;

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого – 161 балл;

Львовская национальная академия искусств (ЛНАМ) – 154,38 балла;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 145,45 балла;

Львовский государственный университет внутренних дел (ЛьвГУВД) – 142,75 балла;

Национальный университет "Львовская политехника" – 138,82 балла;

Львовский торгово-экономический университет (ЛТЭУ) (частное заведение) – 138,46 балла;

Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского (ЛГУФК) – 135,81 балла;

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности (ЛГУ БЖД) – 133,33 балла;

Национальный лесотехнический университет Украины (НЛТУ Украины) – 132,69 балла.

Напомним, что для большинства специальностей для поступления на бюджет нужно набрать не менее 130 баллов. Для популярных направлений – не менее 150 баллов.