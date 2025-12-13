Вот это "голєндрування": после каких зимних развлечений дети на Галичине – шнадалавые и с близнами

В Украине хозяйничает зима. Снег с морозом чередуются с дождями и оттепелями, так что погода – на всякий вкус.

Детвора при этом спешит порадоваться белыми мухами и развлечениями. Особенно во время каникул. В какие интересные развлечения в этот период успевают нырять дети на Галичине, 24 Канал расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Какие интересно описать зимние развлечения детей на Галичине?

У тридцать седьмой подборке со ссылкой на Словарь львовской гвары расскажем, какие интересные зимние слова в этот период вы можете услышать во Львове о детских приключениях и развлечениях. Особенно, когда падает снег и детвора достает санки.

В буде скоро начнутся вакации, то на науку можно не ходить. У родителей тоже урлеп, то можно даже претендовать на какой вандлер вместе.

бу́да – школа;

вака́ції – канікули;

ва́ндлер – мандрівка;

урльоп – відпустка;

Как выпадет снега до колен, бранжа – и бакфиши, и шкрабы – сразу забывает о своих телефонах, берет санки, ищет ближайшую гору и идет проверять те санки на прочность. Даже о бальоне забывают.

бра́нжа – школярі;

бакфіш – підліток;

шкраб – учень молодшого класу;

ба́льон – ґумовий м’яч;



Зимние развлечения во Львове / Фото: lviv.dityvmisti.ua

К выбору есть еще нарты, но до них часто не доходит. Кто не ездит на санках – катуляет шары для снежной бабы. Время от времени где-то слышно и видно плюскву. Но это же детвора. Хоть и напоминает батярню.

на́рти – лижі;

катуляти – котити щось кругле;

батя́рня – збіговисько шибеників;

плюсква – суперечка, розбрат;

После таких забав детвора приходит домой шнадалава и замерзшая. Но счастливая. Синий шнобель и близны на лице – не беда. Заживет.

шнадалавий – заморений, виснажений;

шно́бель – ніс;

бли́зна – шрам, рубець від рани;

Родители в тот момент смотрят на своих коцмолюхов и твердо говорят, шо на выцечку едут сами. И то они еще не видели, что скоро будет фульга – а их упрямая детвора не обойдет ни одной лужи.

коцмолюх – бруднуля;

фу́льга – відлига;

баю́ра – калюжа;

А те малые яндрусы уже готовят шляйфы, потому что скоро в городе откроют каток – вот будет голендерство.

Зима как-никак.