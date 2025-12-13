Ото голєндрування: після яких зимових розваг діти на Галичині – шнадалаві і з близнами

В Україні хазяйнує зима. Сніг з морозом чергуються з дощами і відлигами, тож погода – на всякий смак.

Дітвора при цьому поспішає натішитися білими мухами та розвагами. Особливо в час канікул. У які цікаві розваги в цей період встигають пірнати діти на Галичині, 24 Канал розповість у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

Які цікаво описати зимові розваги дітлахів на Галичині?

У тридцять сьомій добірці з посиланням на Словник львівської гвари розкажемо, які цікаві зимові слова у цей період ви можете почути у Львові про дитячі пригоди й розваги. Особливо, коли падає сніг і дітвора дістає санки.

У буді скоро почнуться вакації, то на науку можна не ходити. В батьків теж урльоп, то можна навіть претендувати на який вандлер разом.

бу́да – школа;

вака́ції – канікули;

ва́ндлер – мандрівка;

урльоп – відпустка;

Як випаде снігу до колін, бранжа – і бакфіші, і шкраби – відразу забуває про свої телефони, бере санки, шукає найближчу гору і йде перевіряти ті санки на міцність. Навіть про бальон забувають.

бра́нжа – школярі;

бакфіш – підліток;

шкраб – учень молодшого класу;

ба́льон – ґумовий м’яч;



Зимові розваги у Львові / Фото: lviv.dityvmisti.ua

До вибору є ще нарти, але до них часто не доходить. Хто не їздить на санках – катуляє шари для снігової баби. Час від часу десь чути і видно плюскву. Але ж то дітвора. Хоч і нагадує батярню.

на́рти – лижі;

катуляти – котити щось кругле;

батя́рня – збіговисько шибеників;

плюсква – суперечка, розбрат;

Після таких забав дітвора приходить додому шнадалава і змерзла. Але щаслива. Синій шнобель і близни на лиці – не біда. Заживе.

шнадалавий – заморений, виснажений;

шно́бель – ніс;

бли́зна – шрам, рубець від рани;

Батьки в той момент дивляться на своїх коцмолюхів і твердо кажуть, шо на вицєчку їдуть самі. І то вони ще не бачили, що скоро буде фульга – а їхня вперта дітвора не омине жодної калюжі.

коцмолюх – бруднуля;

фу́льга – відлига;

баю́ра – калюжа;

А ті малі яндруси вже готують шляйфи, бо скоро в місті відкриють ковзанку – ото буде голєндрування.

Зима як-не-як.