В минувшие выходные на украинские стадионы вернулся футбол. Стартовала вторая часть чемпионата Украины-2025/2026 в Премьер-лиге.

Сейчас скромно, потому что война, но балоны уже наготове – и все побежали на копаный мяч. А 24 Канал при той возможности в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, как кибицуют во Львове.

Как болеют во Львове?

У тридцать девятой подборке со ссылкой на слова из Словаря львовской игры расскажем вам немного традиций из жизни львовского болельщика. Немного серьезно и немного в шутку. Потому что во Львове есть свои традиции, песни, лозунги – и "зелено-белые львы".

ба́льон – ґумовий м'яч;

кібіцувати – вболівати;

Во Львове кибицуют, как нигде в Украине. И это вам не бздура какая-то, потому что это в городе Льва еще в 1894 году состоялся первый в украинской истории футбольный матч. И вы точно не раз слышали те распевки "Червоной руты" целой "Украиной" и видели, как по ней грозно катится зелено-белая или сине-желтая волна.

Львовские футболисты как порядочные галичане перед каждою игрой ходят в церковь. И никакие волчки в писке не держат. Кто бы там вам какие бздуры не рассказывал. Михаил не соврет.

бзду́ра – дурниця;

дзи́ґар – сигарета;

Болельщики тоже заходят в церковь перед игрой по дороге на площадь Рынок. "Вычислить" их можно по бело-зеленым шарфам на шее. Магулянок таких зара между фанатами разных клубов нет: все "ультрас" и "хулиганы" стали в один строй – такое зара время.



Львовские фанаты защищают Украину / фото ФК "Карпаты"

Те, кто во Львове, может просто зайти за броваром и вспомнить те старые добрые времена.

бро́вар – пивоварня, пиво;

шалик – шарф;

магулянка – бійка;



Болельщики на улицах Львова до войны / ФК "Карпаты"

Те, кто не понимает того болельщицкого азарта, говорят, шо то двадцать два варьята по тому стадиону бегают за балоном и такие же ходят на них кикать.

кікати – дивитися;

Болельщики – всегда верны своей команде. Без шуток.



Фанаты львовских "Карпат" / ФК "Карпаты"

Но, как "Карпаты" выигрывают, то они львы, а как, не дай Бог, проигрывают, то львивцы. И то пусть благодарят, шо не овцы, как когда-то говорили. И вообще, пусть лучше того болтовню болельщиков в то время не слушают. Потому что сердцем слышат, что может быть какая гранда.

Кого-кого, а вражескую агентуру, на львовском стадионе вычисляют на раз-два. Потому что даже дети знают: кто не скачет, тот мо...ль.

ба́лак – розмова;

ґра́нда – 1) ганьба; 2) скандал, бійка;

Стадион – то место, где можно надеть зелено-белую ветровку и шарфик, пошуметь, встретиться с кумпелями, пустить волну и попеть "Червону руту". Могут вам даже пикник устроить. Серьезно.

И напомнить всем, когда-то "советы" репрессировали слово "копанка" и оставили нам только футбол. Но мы его помним и возвращаем в свой язык и лексикон.

го́йкати – голосно кричати;

здиба́тися – зустрітися;

ку́мпель – приятель;

вітрі́вка – спортивна куртка;

И рассказать друг другу как местные знатоки, шо то был удар по воробьям, а не по воротам и наши нынче ниц не форыкуют.

форікувати – атакувати;



"Шахтер" – "Карпаты" / фото горняков

А неделю назад то вообще имели встречу с "шахтерами". Получить в свои ворота три бальона – и подумали, за "шо їй Бог наказує". У болельщиков штимунг как ветром сдуло – вспомнили слова Братьев Гадюкиных: "Карпаты вновь проиграли в футбол". И пошли за "Корвалолом". Но поддерживать "львов" не перестали. Всегда верные – до конца.

штімунг – добрий настрій;

льосува́ння – жеребкування;

Мы же им всем пожелаем прекрасного лесования в будущем: шоб Карпаты выиграли не раз и пришло уже то время, шо Кубок снова был во Львове и было золото у нас.

