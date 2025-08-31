Уже не бранжа – академусы: какие интересные слова можно услышать во Львове на День знаний
- 1 сентября отмечают День знаний.
- 24 Канал рассказывает, как во Львове отмечают этот праздник и какие интересные диалектизмы можно услышать и запомнить по случаю старта нового учебного года.
1 сентября все ученики, студенты и педагоги собираются на дефиляду. Первый день осени напоминает, что сейчас – День знаний.
Хоть-не-хоть, а пора возвращаться на науку. Что интересного вы в этот день увидите во Львове, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
Какие интересные слова к 1 сентября есть во львовской гваре?
У шестнадцатой подборке ловите колоритные диалектизмы из местного языка, которые не обойдут вашего уха 1 сентября.
На День знаний возле каждой школы и университета – толпа ладно одетых панов и панов. И пока бранжа думает, за что им каждый год такое наказание, потому что уже ферии закончились и пора к буде, в ихних коллег из университета – другое настроение.
- фе́рії – канікули;
- буда – школа;
- вака́ції – канікули;
- бра́нжа – школярі;
- колєга – друг;
- дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
Особенно у первокурсников. Потому что как-никак, а они уже академусы и не надо их воспринимать как какую-то гебру, которая еще не изучила все коридоры своего университета. Они только акомодуються. Для начала им лишь бы узнать, где здесь креденс.
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- акомодуватися – звикати, пристосовуватися;
- гебра – зборисько, збіговисько;
- креде́нс – буфет;
Студенты во Львове на День знаний / "Твоє місто"
Но уже блестят как новая копейка. Поприходили на линейку выставить на показ свой новый модный анцуг и напомнить, что они уже не бранжа. Академусы.
- анцуґ – одяг;
Кто пришел в вышиванке, кто – в маринарке, кто – в ветровке, но все гелтуються не на шутку. Смотрят по сторонам и все никак не могут понять, что значат те замысловатые латинские надписи на их Альма-матери.
Топовые львовские университеты / фото Марии Волошин
- марина́рка – піджак;
- вітрі́вка – спортивна куртка;
- ґелтуватися – бути поважним;
Студенты во Львове на День знаний / "Твой город"
А пока стоят на торжественной линейке и представляют, как уже скоро будут ходить с индексами, а, может, – и с дзигаро.
- і́ндекс – залікова книжка;
- цигаро, дзигаро – цигарка, сигарета;
Но пусть себе молодежь радуется. Главное – чтобы за науку еще на первом курсе не забыли.
