1 сентября все ученики, студенты и педагоги собираются на дефиляду. Первый день осени напоминает, что сейчас – День знаний.

Хоть-не-хоть, а пора возвращаться на науку. Что интересного вы в этот день увидите во Львове, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Какие интересные слова к 1 сентября есть во львовской гваре?

У шестнадцатой подборке ловите колоритные диалектизмы из местного языка, которые не обойдут вашего уха 1 сентября.

На День знаний возле каждой школы и университета – толпа ладно одетых панов и панов. И пока бранжа думает, за что им каждый год такое наказание, потому что уже ферии закончились и пора к буде, в ихних коллег из университета – другое настроение.

фе́рії – канікули;

буда – школа;

вака́ції – канікули;

бра́нжа – школярі;

колєга – друг;

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

Особенно у первокурсников. Потому что как-никак, а они уже академусы и не надо их воспринимать как какую-то гебру, которая еще не изучила все коридоры своего университета. Они только акомодуються. Для начала им лишь бы узнать, где здесь креденс.

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

акомодуватися – звикати, пристосовуватися;

гебра – зборисько, збіговисько;

креде́нс – буфет;



Студенты во Львове на День знаний / "Твоє місто"

Но уже блестят как новая копейка. Поприходили на линейку выставить на показ свой новый модный анцуг и напомнить, что они уже не бранжа. Академусы.

анцуґ – одяг;

Кто пришел в вышиванке, кто – в маринарке, кто – в ветровке, но все гелтуються не на шутку. Смотрят по сторонам и все никак не могут понять, что значат те замысловатые латинские надписи на их Альма-матери.





Топовые львовские университеты / фото Марии Волошин

марина́рка – піджак;

вітрі́вка – спортивна куртка;

ґелтуватися – бути поважним;



Студенты во Львове на День знаний / "Твой город"

А пока стоят на торжественной линейке и представляют, как уже скоро будут ходить с индексами, а, может, – и с дзигаро.

і́ндекс – залікова книжка;

цигаро, дзигаро – цигарка, сигарета;

Но пусть себе молодежь радуется. Главное – чтобы за науку еще на первом курсе не забыли.

