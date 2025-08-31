1 вересня всі учні, студенти та педагоги збираються на дефіляду. Перший день осені нагадує, що нині – День знань.

Хоч-не-хоч, а пора вертатися на науку. Що цікавого ви в цей день побачите у Львові, розповість 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

Які цікаві слова до 1 вересня є у львівській ґварі?

У шістнадцятій добірці ловіть колоритні діалектизми з місцевого балаку, які не оминуть вашого вуха 1 вересня.

На День знань біля кожної школи та університету – натовп ладно вдітих пань і панів. І поки бранжа думає, за що їм кожного року таке покарання, бо вже ферії закінчилися і пора до буди, в іхніх колєг з університету – інший настрій.

фе́рії – канікули;

буда – школа;

вака́ції – канікули;

бра́нжа – школярі;

колєга – друг;

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

Особливо у першокурсників. Бо як-не-як, а вони вже академуси і не треба їх сприймати як якусь гебру, яка ще не вивчила всі коридори свого університету. Вони тілько акомодуються. Для початку їм лиш би взнати, де тут креде́нс.

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

акомодуватися – звикати, пристосовуватися;

гебра – зборисько, збіговисько;

креде́нс – буфет;



Студенти у Львові на День знань / "Твоє місто"

Але вже блистять як нова копійка. Поприходили на лінійку виставити на показ свій новий модний анцуг і нагадати, що вони вже не бранжа. Академуси.

анцуґ – одяг;

Хто прийшов у вишиванці, хто – у маринарці, хто – у вітрівці, але всі ґелтуються не на жарт. Дивляться по боках і все ніяк не можуть зрозуміти, шо значать ті хитромудрі латинські надписи на їхній Альма-матері.





Топові львівські університети / фото Марії Волошин

марина́рка – піджак;

вітрі́вка – спортивна куртка;

ґелтуватися – бути поважним;



Студенти у Львові на День знань / "Твоє місто"

А поки стоять на урочистій лінійці і уявляють, як вже скоро будуть ходити з індексами, а, може, – і з дзигаро.

і́ндекс – залікова книжка;

цигаро, дзигаро – цигарка, сигарета;

Але най собі молодь тішиться. Головне – аби за науку ще на першому курсі не забули.

