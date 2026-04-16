Образование в Украине Центры в 63 населенных пунктах: где можно сдать вступительные экзамены в магистратуру
16 апреля, 17:59
Центры в 63 населенных пунктах: где можно сдать вступительные экзамены в магистратуру

Мария Волошин
Основні тези
  • Министерство образования и науки Украины утвердило перечень из 63 населенных пунктов, где создадут экзаменационные центры для сдачи вступительных экзаменов в магистратуру.
  • Экзамены будут проходить онлайн с использованием технологии внешнего независимого оценивания.

Министерство образования и науки Украины согласовало перечень населенных пунктов в нашем государстве, где можно будет сдавать экзамены в магистратуру. Там во время основной сессии создадут экзаменационные центры.

Список этих населенных пунктов есть в приказе МОН. Какие это именно города и села, читайте дальше.

Смотрите также Вступительные экзамены в магистратуру можно сдать за рубежом: в каких городах

Где можно сдать экзамены в магистратуру?

Для поступления на обучение в магистратуру в 2026 году надо успешно сдать единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен.

Они будут проходить онлайн по технологии внешнего независимого оценивания.

Экзаменационные центры создадут в 63 населенных пунктах. Преимущественно в областных и районных центрах и столице.

Перечень населенных пунктов


№ з/п
Область
Населенный пункт, район		 Информация
о
проведении основной сессии		  
ЕВИ ЕФВВ      

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Винницкая область

 город Винница
(Винницкий район)		 + +
город Гайсин
(Гайсинский район)		 + +    
город Жмеринка
(Жмеринский район)		 + +    
город Могилев-Подольский (Могилев-Подольский район) + -    
город Тульчин
(Тульчинский район)		 + +    
город Хмельник
(Хмельницкий район)		 + -    
2 Волынская область город Луцк (Луцкий район) + +

 

 

 

3

 

 

 

Днепропетровская область

 город Днепр
(Днепровский район)		 + +
город Каменское
(Каменский район)		 + +    
город Кривой Рог
(Криворожский район)		 + +    
город Павлоград
(Павлоградский район)		 + +    

 

 

 

4

 

 

 

Житомирская область

город Бердичев

(Бердичевский район)

 + +
город Житомир
(Житомирский район)		 + +    
город Звягель
(Звягельский район)		 + +    
город Коростень
(Коростенский район)		 + +    

 

5

 

Закарпатская область

 город Мукачево
(Мукачевский район)		 + -
город Ужгород
(Ужгородский район)		 + +    
6 Запорожская область город Запорожье
(Запорожский район)		 + +

 

7

 

Ивано-Франковская область

 город Ивано-Франковск
(Ивано-Франковский район)		 + +
город Тысменица
(Ивано-Франковский район)		 + -    

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Киевская область

 город Белая Церковь
(Белоцерковский район)		 + +
город Борисполь
(Бориспольский район)		 + +    

город Бровары

(Броварской район)

 + +    
город Буча
(Бучанский район)		 + +    
город Васильков
(Обуховский район)		 + +    
город Ирпень
(Бучанский район)		 + +    
город Переяслав
(Бориспольский район)		 + +    
село Софиевская Борщаговка (Бучанский район) + +    
9 Город Киев + +  
10 Кировоградская область город Кропивницкий (Кропивницкий район) + +

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Львовская область

 город Дрогобыч
(Дрогобычский район)		 + -
город Дубляны
(Львовский район)		 + +    
город Львов
(Львовский район)		 + +    

город Стрый

(Стрыйский район)

 + -    
город Шептицкий
(Шептицкий район)		 + -    

 

12

 

Николаевская область

 город Николаев
(Николаевский район)		 + +
город Первомайск (Первомайский район) + +    
13 Одесская область город Одесса
(Одесский район)		 + +

 

 

 

14

 

 

 

Полтавская область

 город Кременчуг (Кременчугский район) + +
город Миргород
(Миргородский район)		 + -    
город Лубны
(Лубенский район)		 + +    
город Полтава
(Полтавский район)		 + +    

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Ровенская область

 город Острог
(Ровенский район)		 + -
город Ровно
(Ровенский район)		 + +    
город Глухов
(Шосткинский район)		 + +    

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Сумская область

 город Глухов
(Шосткинский район)		 + +

город Конотоп

(Конотопский район)

 + +    
город Сумы
(Сумской район)		 + +    
город Шостка
(Шосткинский район)		 + -    

 

 

17

 

 

Тернопольская область

 город Кременец (Кременецкий район) + -
город Тернополь (Тернопольский район) + +    
город Чортков
(Чертковский район)		 + -    

 

 

 

 

18

 

 

 

 

Харьковская область

 город Берестин
(Берестинский район)		 + -
город Лозовая
(Лозовской район)		 + -    
поселок Песочин
(Харьковский район)		 + -    
город Харьков
(Харьковский район)		 + +    
город Чугуев
(Чугуевский район)		 + -    

 

 

19

 

 

Хмельницкая область

 город Каменец-Подольский (Каменец-Подольский район) + +
город Хмельницкий (Хмельницкий район) + +    
город Шепетовка
(Шепетовский район)		 + +    

 

20

 

Черкасская область

 

 город Умань
(Уманский район)		 + +
город Черкассы
(Черкасский район)		 + +    
21 Черновицкая область

город Черновцы

(Черновицкий район)

 + +
22 Черниговская область город Чернигов
(Черниговский район)		 + +

К слову, основной этап регистрации для участия во вступительных экзаменах в магистратуру продлится с 23 апреля до 14 мая включительно. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии вузов. Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых будут данные для входа на информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру", отметили в УЦОКО.

Там также сообщили, что вступительные экзамены в магистратуру в этом году можно будет сдать за пределами нашей страны. Пункты тестирования планируют создать в 22 городах 10 стран.

Смотрите также Часть поступающих в магистратуру будет сдавать аж три экзамена

Какие изменения во вступительной кампании на магистратуру анонсировали?

  • Недавно на своей странице в фейсбуке заместитель главы МОН Николай Трофименко анонсировал возможные изменения при поступлении в магистратуру.
  • По его словам, поступление делают проще и понятнее.
  • В частности, сократят сроки поступления в магистратуру. Результаты дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ планируют 21 августа (ранее – 28 августа).
  • Это позволяет синхронизировать вступительные процессы до 1 сентября.
  • поддерживают и подход по работе алгоритма по приоритетам контрактных заявлений на магистратуре.