Части поступающих в магистратуру упростили вступительный тест
В Украине продолжается регистрация для участия во вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру. Части поступающих в магистратуру при этом упростили тест.
Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара.
Кому упростили вступительный экзамен?
Так, будущим магистрантам специальности "Учет и финансы" упростили предметный тест единого профессионального вступительного экзамена.
Вакуленко заявила, что в этом году предметный тест "Учет и финансы" будет содержать все 140 заданий с выбором одного правильного ответа. Так, в тесте не будет открытых заданий, которые предусматривали решение расчетных задач и самостоятельного предоставления абитуриентом числового ответа.
Обратите внимание! 23 апреля началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру. Речь идет о едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином вступительном экзамене по специальности (ЕФВВ) и едином вступительном экзамене по методологии научных исследований (ЕВВ). Продлится регистрация до 14 мая. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
В прошлом году тест по "Учету и финансам" содержал 14 таких заданий открытой формы с коротким ответом. Этот тест был единственным из десяти предметных тестов, который имел задания открытого типа.
Однако в этом году решили унифицировать все предметные тесты, чтобы во всех были задания с выбором одного правильного ответа.
К слову, именно этот предметный тест в прошлом году был самым сложным в рамках единого профессионального вступительного испытания для будущих магистрантов.
Важно! Тесты для поступления в магистратуру можно сдавать в рамках основной сессии за рубежом.
Какие изменения во вступительной кампании на магистратуру?
- Министерство образования и науки Украины недавно обнародовало Порядок поступления на 2026 год.
- Глава ведомства Оксен Лисовой в телеграме также уточнил, какие главные новации ожидать в этом году абитуриентам.
- Так, поступление в магистратуру предусматривает сдачу единого вступительного экзамена, а для части специальностей – дополнительного профессионального теста.
- Для поступления в аспирантуру нужно сдать экзамен по методологии научных исследований и пройти вступительные испытания в учреждении высшего образования.