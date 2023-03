Мало дома и постоянные дискуссии: какой опыт британских школ может перенять Украина

Учеба в европейских школах существенно отличается от обучения в украинских. В частности, в Великобритании ученики придерживаются дисциплины по учебному графику, не носят учебников и почти не имеют домашних заданий. Некоторые из этих фактов могло бы перенять и украинское образование.

Украинка Светлана Сичкарь из-за войны войны переехала в Великобританию вместе с детьми. Женщина рассказала, чем английская школа отличается от украинской.

К теме Неожиданные факты об обучении в школе Швейцарии: опыт, который должен перенять Украину

Интересные факты о школе в Британии

Дисциплина

Учеба в школе начинается ровно в 8:30, а заканчивается в 15:00. Ученики, которые приходят позже хотя бы на минуту, лично встречают директора школы и объясняют, почему запрещено опаздывать на уроки.

Вообще там часто подчеркивают, что школа имеет определенные правила и законы, которые нужно уважать. Дисциплина и взаимоуважение имеют очень важное значение.



Ученики знают о дисциплине / Фото Pexels

Интересно, что когда учитель делает замечание ученику и просит прекратить говорить во время урока, то подчеркивает, что это является проявлением неуважения к нему и другим детям. И обычно это отлично работает.

Кроме того, есть определенный алгоритм действий в случае, если ребенок не реагирует на замечания:

сначала устное замечание,

далее имя нарушителя записывают на доске,

если и это не помогает, учитель посылает эмейл в так называемую "mediation team".

Тогда приходит представитель данной команды, забирает ребенка из класса, проводит воспитательную беседу и объясняет, почему такое поведение недопустимо. В то же время, сам учитель не тратит время урока на дисциплинирование отдельного ученика, а спокойно проводит урок дальше.

Никаких учебников и тяжелых портфелей

Ученики в Великобритании не носят в школу ни учебников, ни тетрадей. Дети приходят в классы только с ручкой, карандашом и обедом. В то же время все тетради хранятся в классах, где проводятся занятия.

Классные комнаты закреплены за учителями, поэтому ученики ходят из класса в класс. А их тетради по разным предметам хранятся в тех классах, где проводится занятие по определенному предмету. Ребенок может взять тетрадь на дом, если хочет повторить материал или подготовиться к контрольной. Тетрадями детей обеспечивает школа.

Учебники тоже почти не используются на уроках. Каждый класс оснащен, по меньшей мере, проектором или интерактивной доской, а все материалы к урокам учителя готовят в виде презентаций и распечатанных материалов.

Для выполнения домашних заданий учебники тоже не нужны – все в Google Classroom. Домашние задания задают раз в неделю или реже. И никогда не проверяются на уроке.

Дети учатся учиться

От детей не требуют зазубрить наизусть десятки формул, теорем, правил. Для этого в кабинетах много стендов, где написаны формулы. Интересно, что формулы часто есть и в самих задачах даже во время теста. Учеников учат понимать и уметь пользоваться изученным материалом.

Учителя часто говорят: запомнить все невозможно. Но важно знать где найти формулу для решения определенной задачи. То есть детей учат использовать свои знания для того, чтобы применить их в разных ситуациях.

Обсуждение и дискуссии на уроках

На уроках учителя часто используют прием Talk to each other (поговорите друг с другом). Детей поощряют выражать свое мнение, делиться своим опытом и просто общаться между собой.

Обычно ученики охотно дискутируют. Кроме того, это дает возможность им немного отвлечься, расслабиться, а затем снова сконцентрироваться и слушать внимательно урок.



Ученики много дискутируют / Фото Pexels

Различные группы учеников на разных уроках

Британская система разделения на классы больше напоминает украинскую университетскую. Есть поток – например, Year 7: это все дети, которые пришли в школу в сентябре в 7 класс. Их делят на тьюторские группы, что-то вроде наших классных групп, и за каждой группой закреплен тьютор, с которым они встречаются ежедневно с 8:30 до 9:00.

На уроки детей делят на группы в соответствии с их способностями. Есть сильные группы, средние и более слабые. Программу также адаптируют в соответствии с уровнем группы. Если ребенок хорошо знает математику, но не очень хорошо английский, то на математику он будет ходить с более сильными детьми, а на английский с более слабыми.

Кроме того, британские учителя считают, что такая система позволяет детям иметь больше друзей.

S-план

Учителя в Британии недавно начали применять так называемые S-планы. Это план занятий по определенной теме в виде английской буквы S. В начале буквы размещается первая тема соответственно в конце – последняя. Суть метода состоит в том, что дети знают, что они будут изучать в рамках определенной темы.

Часто в начале изучения темы учитель делает опрос, чтобы определить, что дети уже знают, а что хотели бы узнать. И тогда они вместе составляют или корректируют этот план.

Профильное обучение

Для ученики 10 – 11 классов начинается профильное обучение. В 9 классе ученики выбирают 4 предмета, которые они будут изучать в 10 и 11 классе. Таким образом, в 10 и 11 классе дети имеют 4 обязательных предмета (английский язык, математика, наука (биология, физика, химия) и физкультура) и 4 по выбору.

В 11 классе дети сдают государственные экзамены по всем этим предметам и поступают в колледж. Обучение в колледже длится 2 или 3 года (16 – 18 лет) и является бесплатным и обязательным для всех.

Помощник учителя в британской школе

В число обязанностей ассистента учителя входят:

помощь детям с особыми потребностями на уроках;

взаимодействие с учителями и поиск оптимальных решений для того, чтобы дети с особыми потребностями смогли усвоить материал как можно лучше;

проведение занятий с малыми группами детей, для которых английский не является родным.

Раньше мы рассказывали, что во многих школах Британии родителям не разрешают забирать детей из учебы в поездки или отпуск не во время каникул. За это даже предусмотрены серьезные санкции. Подробности – читайте в статье.