Мало домашки та постійні дискусії: який досвід британських шкіл може перейняти Україна

Навчання в європейських школах суттєво відрізняється від навчання в українських. Зокрема, у Великій Британії учні дотримуються дисципліни щодо навчального графіку, не носять підручників та майже не мають домашніх завдань. Деякі з цих фактів могла б перейняти і українська освіта.

Українка Світлана Січкар через війну переїхала до Великої Британії разом з дітьми. Жінка розповіли, чим англійська школа відрізняється від української.

Цікаві факти про школу в Британії

Дисципліна

Навчання в школі розпочинається рівно о 8:30, а закінчується о 15:00. Учнів, які приходять пізніше хоча б на хвилину, особисто зустрічає директор школи та пояснює, чому заборонено запізнюватися на уроки.

Взагалі там часто наголошують на тому, що школа має певні правила і закони, які потрібно поважати. Дисципліна і взаємоповага мають дуже важливе значення.



Учні знають про дисципліну / Фото Pexels

Цікаво, що коли учитель робить зауваження учневі і просить припинити говорити під час уроку, то наголошує на тому, що це є проявом неповаги до нього та інших дітей. І зазвичай це чудово працює.

Крім того, є певний алгоритм дій у випадку, якщо дитина не реагує на зауваження:

спочатку усне зауваження,

далі ім’я порушника записують на дошці,

якщо і це не допомагає, вчитель надсилає емейл до так званої "mediation team".

Тоді приходить представник даної команди, забирає дитину з класу, проводить виховну бесіду і пояснює, чому така поведінка неприпустима. Водночас сам учитель не витрачає час уроку на дисциплінування окремого учня, а спокійно проводить урок далі.

Жодних підручників і важких портфелів

Учні у Великій Британії не носять до школи ні підручників, ні зошитів. Діти приходять до класів лише з ручкою, олівцем і обідом. Водночас всі зошити зберігаються у класах, де проводяться заняття.

Класні кімнати закріплені за учителями, тому учні ходять із класу в клас. А їхні зошити з різних предметів зберігаються у тих класах, де проводиться заняття з певного предмету. Дитина може взяти зошит додому, якщо хоче повторити матеріал або підготуватися до контрольної. Зошитами учнів забезпечує школа.

Підручники теж майже не використовують на уроках. Кожен клас оснащений щонайменше проєктором або інтерактивною дошкою, а всі матеріали до уроків вчителі готують у вигляді презентацій та роздрукованих матеріалів.

Для виконання домашніх завдань підручники теж не потрібні – все є у Google Classroom. Домашні завдання задають раз на тиждень або рідше. І ніколи не перевіряються під час уроку.

Діти вчаться вчитися

Від дітей не вимагають зазубрити напам’ять десятки формул, теорем, правил. Для цього в кабінетах є багато стендів, де написані формули. Цікаво, що формули часто є і в самих завданнях навіть під час тесту. Так учнів вчать розуміти і вміти користуватися вивченим матеріалом.

Учителі часто говорять: запам’ятати все неможливо. Але важливо знати, де знайти формулу для вирішення певної задачі. Тобто дітей вчать використовувати свої знання для того, щоб застосувати їх у різних ситуаціях.

Обговорення та дискусії на уроках

На уроках учителі часто використовують прийом Talk to each other (поговоріть один із одним). Дітей заохочують висловлювати свою думку, ділитися своїм досвідом і просто спілкуватися між собою.

Зазвичай учні охоче дискутують. Крім того, це дає можливість їм трошки відволіктися, розслабитися, а потім знову сконцентруватися і слухати уважно урок.



Учні багато дискутують / Фото Pexels

Різні групи учнів на різних уроках

Британська система поділу на класи більше нагадує українську університетську. Є потік – наприклад Year 7: це всі діти, які прийшли в школу у вересні у 7 клас. Їх ділять на тьюторські групи, щось на зразок наших класних груп, і за кожною групою закріплений тьютор, з яким вони зустрічаються щодня з 8:30 до 9:00.

На уроки дітей ділять на групи відповідно до їхніх здібностей. Є сильні групи, середні і слабші. Програму також адаптують відповідно до рівня групи. Якщо дитина добре знає математику, але не дуже добре англійську, то на математику вона буде ходити із сильнішими дітьми, а на англійську із слабшими.

Крім того, британські вчителі вважають, що така система дає можливість дітям мати більше друзів.

S-план

Вчителі у Британії нещодавно почали застосовувати так звані S-плани. Це план занять із певної теми у вигляді англійської букви S. На початку букви розміщується перша тема, відповідно в кінці – остання. Суть методу в тому, що діти знають, що вони будуть вивчати в межах певної теми.

Часто на початку вивчення теми, вчитель робить опитування, щоб визначити, що діти вже знають, а що хотіли б дізнатися. І тоді вони разом складають або коригують цей план.

Профільне навчання

Для учнів 10 – 11 класів починається профільне навчання. У 9 класі учні обирають 4 предмети, які вони будуть вивчати у 10 і 11 класі. Таким чином, у 10 і 11 класі діти мають 4 обов’язкових предмети (англійська мова, математика, наука (біологія, фізика, хімія) і фізкультура) і 4 на вибір.

У 11 класі діти здають державні іспити з усіх цих предметів і вступають до коледжу. Навчання в коледжі триває 2 або 3 роки (16 – 18 років) і є безкоштовним та обов’язковим для всіх.

Помічник учителя у британській школі

До числа обов’язків асистента вчителя входять:

допомога дітям з особливими потребами під час уроків;

взаємодія з учителями та пошук оптимальних рішень для того, щоб діти з особливими потребами змогли засвоїти матеріал якнайкраще;

проведення занять з малими групами дітей, для яких англійська не є рідною.

