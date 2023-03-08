Багато українських сімей які були змушені через повномасштабну війну виїхати в інші країни. Українка Наталія Дехтієвська знайшла своє місце з дітьми у Швейцарії та розповіла про особливості освітнього процесу у місцевій школі.

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Цікаві факти про навчання у Швейцарії

Наталія назвала кілька фактів про шкільну освіту в Швейцарії, які її дуже здивували:

Всі учні 15 – 16 років заробляють гроші та відвідують школу лише раз на тиждень! Тобто чотири дні на тиждень учень йде працювати, це його оплачувана практика, і лише один день вчиться – це теорія для обраної професії.

та відвідують школу лише раз на тиждень! Тобто чотири дні на тиждень учень йде працювати, це його оплачувана практика, і лише один день вчиться – це теорія для обраної професії. У 8 – 9 класі діють так звані робочі тижні Lehre, які полягають в екскурсіях у найрізноманітніші місця міста – магазини, пекарні, на пошту, фабрики, в аптеки, на будівництво, в перукарні, щоб діти дивилися різні професії.

У швейцарських школярів до 10, 11 класу немає екзаменів . Після закінчення 6 класу (початкової школи) відбувається співбесіда вчителя з учнем та його батьками, які самі оцінюють рівень дитини та аргументують його. Вчитель висловлює свою думку та визначає рівень середньої школи. Якщо батьки не згодні, учні перескласкладають тест.

. Після закінчення 6 класу (початкової школи) відбувається співбесіда вчителя з учнем та його батьками, які самі оцінюють рівень дитини та аргументують його. Вчитель висловлює свою думку та визначає рівень середньої школи. Якщо батьки не згодні, учні перескласкладають тест. Освіта є безкоштовною для всіх, але в школі є штрафи . Наприклад, якщо учень не здав вчасно книгу в бібліотеку тощо. Це дозволяє виховати самостійність.

. Наприклад, якщо учень не здав вчасно книгу в бібліотеку тощо. Це дозволяє виховати самостійність. Діти в школу та дитсадок ходять без супроводу дорослих. Для цього вони одягають яскраві жилети жовтого (школярі) та оранжевого (дитсадківці) кольорів, щоб їх було видно.

З дітьми постійно спілкуються психологи, які працююють у напрямку від вирішення простих питань особистого характеру до допомоги в обранні майбутньої професії.

Діти, які не встигають осилити шкільну програму, залишаються на 2 рік навчання, але там це не ганебна практика.

У швейцарській школі впродовж року 5 разів канікули . Найдовші з яких – літні, але вони тривають всього 5 тижнів, а не 3 місяці, як в Україні.

. Найдовші з яких – літні, але вони тривають всього 5 тижнів, а не 3 місяці, як в Україні. Крім того, школу пропускати без поважних причин не можна. Впродовж навчального року прогуляти можна лише 2 дні, про що потрібно заздалегідь повідомити вчителя.

Цікавий і графік навчання. Так, уроки в Швейцарії розпочинаються з 7:30 та закінчуються об 11:45, далі обід, навчання продовжується з 13:30 до 15:45.



Біля школи є стадіон для учнів / Фото з фейсбуку Наталії

Як проводять батьківські збори

Наталія розповіла, що їй на пошту прийшов лист зі школи, у якому її разом із дітьми офіційно викликали у призначений день "для важливого спілкування".

Коли в цей день сім’я зайшла в клас, там сиділа лише вчителька та перекладач. Тоді мама залишилася з сином, а донька чекала в іншому кабінеті. Вчителька розклала на столі деякі картки з картинками та твердженнями, після чого пояснила, що це батьківські збори, і така практика спілкування є системною у школах Швейцарії.

За правилами батьки на батьківських зборах лише спостерігачі розмови учня та вчительки. Спочатку дитина сама себе оцінює, ставить свої досягнення на певних рівнях, потім вчителька каже свою думку, аргументує,

– розповіла Наталія.

Поспілкувавшись, вчитель та учень досягають домовленостей, як покращити навчання/мотивацію тощо, та підписують контракт із майбутніми зобов'язаннями школяра. У батьків при цьому можуть запитати, чи є в них побажання чи питання. Аналогічна форма спілкування відбулася з дочкою Наталії.

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Українка зазначає, що у школах Швейцарії немає жодних загальних батьківських зборів, обговорення дітей, їх проблем чи успіхів. Також немає ніяких розмов про “нові штори чи закупівлі нових зошитів". "Доволі цікавий досвід. А щодо листів – то тут присутня традиція листування, традиція паперової пошти", – додала вона.

Додамо, що у МОН повідомили, що за кордоном через війну в Україні досі перебуває понад 500 тисяч українських дітей. Також понад 161 тисяча школярів та майже 26 тисяч дошкільнят є переселенцями.