Многие украинские семьи были вынуждены из-за полномасштабной войны уехать в другие страны. Украинка Наталья Дехтиевская нашла свое место с детьми в Швейцарии и рассказала об особенностях образовательного процесса в местной школе.

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Интересные факты об обучении в Швейцарии

Наталья назвала несколько фактов о школьном образовании в Швейцарии, которые ее очень удивили:

Все ученики 15 – 16 лет зарабатывают деньги и посещают школу только раз в неделю. То есть четыре дня в неделю ученик идет работать, это его оплачиваемая практика, и только один день учится – это теория выбранной профессии.

и посещают школу только раз в неделю. То есть четыре дня в неделю ученик идет работать, это его оплачиваемая практика, и только один день учится – это теория выбранной профессии. В 8 – 9 классе действуют так называемые рабочие недели Lehre, которые заключаются в экскурсиях в самые разные места города – магазины, пекарни, на почту, фабрики, в аптеки, на строительство, в парикмахерской, чтобы дети смотрели разные профессии.

В швейцарских школьников до 10, 11 класса нет экзаменов . После окончания 6 класса (начальной школы) проходит собеседование учителя с учеником и его родителями, которые сами оценивают уровень ребенка и аргументируют его. Учитель высказывает свое мнение и определяет уровень средней школы. Если родители не согласны, учащиеся пересложат тест.

. После окончания 6 класса (начальной школы) проходит собеседование учителя с учеником и его родителями, которые сами оценивают уровень ребенка и аргументируют его. Учитель высказывает свое мнение и определяет уровень средней школы. Если родители не согласны, учащиеся пересложат тест. Образование является бесплатным для всех, но в школе есть штрафы . Например, если ученик не сдал книгу в библиотеку и т.п. Это позволяет воспитать самостоятельность.

. Например, если ученик не сдал книгу в библиотеку и т.п. Это позволяет воспитать самостоятельность. Дети в школу и детсад ходят без сопровождения взрослых. Для этого они одевают яркие жилеты желтого (школьники) и оранжевого (детсадовцы) цветов, чтобы их было видно.

С детьми постоянно общаются психологи, работающие в направлении решения простых вопросов личного характера к помощи в избрании будущей профессии.

Дети, не успевающие осилить школьную программу, остаются на 2 год обучения, но это не позорная практика.

В швейцарской школе в течение года 5 раз каникулы . Самые длинные из которых – летние, но они длятся всего 5 недель, а не 3 месяца, как в Украине.

. Самые длинные из которых – летние, но они длятся всего 5 недель, а не 3 месяца, как в Украине. Кроме того, школу пропускать без уважительных причин нельзя. В течение учебного года можно прогулять только 2 дня, о чем нужно заранее сообщить учителю.

Интересен и график обучения. Так, уроки в Швейцарии начинаются с 7:30 и заканчиваются в 11:45, далее обед, обучение продолжается с 13:30 до 15:45.



Возле школы есть стадион для учеников / Фото из фейсбука Натальи

Как проводят родительское собрание

Наталья рассказала, что ей на почту пришло письмо из школы, в котором ее вместе с детьми официально вызвали в назначенный день "для важного общения".

Когда в этот день семья зашла в класс, там сидела только учительница и переводчик. Тогда мама осталась с сыном, а дочь ждала в другом кабинете. Учительница разложила на столе некоторые карточки с картинками и утверждениями, после чего объяснила, что это родительское собрание, и такая практика общения является системной в школах Швейцарии.

По правилам родители на родительском собрании только наблюдатели разговора ученика и учительницы. Сначала ребенок сам себя оценивает, ставит свои достижения на определенных уровнях, затем учительница говорит свое мнение, аргументирует,

– рассказала Наталья.

Общаясь, учитель и ученик достигают договоренностей, как улучшить обучение/мотивацию и т.д., и подписывают контракт с будущими обязательствами школьника. У родителей при этом могут спросить, есть ли у них пожелания или вопросы. Аналогичная форма общения произошла с дочерью Натальи.

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Украинка отмечает, что в школах Швейцарии нет никакого общего родительского собрания, обсуждение детей, их проблем или успехов Также нет никаких разговоров о “новых шторах или закупках новых тетрадей". "Довольно интересный опыт. А что касается писем – то здесь присутствует традиция переписки, традиция бумажной почты", – добавила она.

Добавим, что в МОН сообщили, что за границей из-за войны в Украине до сих пор находится более 500 тысяч украинских детей. Также более 161 тысяч школьников и почти 26 тысяч дошкольников являются переселенцами.