Забудьте уже об имени "Маша": как правильно обращаться на украинском

Часто в Украине вы можете услышать такое имя как Маша. Вернее, так к девушке может обратиться тот, кто не знает, что это – московская форма имени.

Поэтому не стоит ее использовать. 24 Канал зато подскажет вам, как красиво обращаться на украинском.

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Как заменить имя "Маша"

Костер в огонь могут подбрасывать украинские артисты и блогеры. Дело в том, что они сами себя называют "Машами" и часто не видят в этом ничего странного. Так же тиражируют эти имена (ведь артист или блогер сам себя так назвал) медиа. Поэтому мы и слышим, к примеру, о Маше Кондратенко или Маше Собко.

Иногда украинцы даже спорят о том, как называть правильно артистов. Например, известную телеведущую Ефросинину – Маша или Марія. Есть такие, что отстаивают русифицированное название, апеллируя к тому, что так телеведущая сама себя называет.

Однако языковеды отмечают: забудьте о "Маш" – вы не в России. "Маша" – это московская форма женского имени.

В Украине девушек и женщин стоит называть так:

Марія;

Маруся;

Марічка;

Марійка.

Так, имя Мария происходит от еврейского имени Мириам. Оно распространено в христианских странах Европы, Африки и Америки. Попало в украинский язык через греческий.

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