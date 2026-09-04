Худшие результаты: сколько участников НМТ в этом году не сдали математику
В этом году 48 590 участников (14,8 %) НМТ не прошли тестирование. Они не набрали необходимого количества баллов хотя бы по одному предмету.
Самым сложным предметом для участников оказалась математика. Об этом говорится в отчете Украинского центра оценки качества образования.
Сколько участников НМТ не сдали математику
Тест по математике не сдали почти 40 тысяч человек – 12,1% от всех, кто его сдавал.
По итогам тестирования 280 797 участников (85,2%) преодолели порог по всем четырем предметам.
Трудности возникали и при сдаче других предметов, в частности:
по английскому языку порог не преодолели 1 958 участников (1,8%);
по украинскому языку – 6 217 (1,9%);
по украинской литературе – 1 394 (3,9%);
по физике – 1 229 (12%);
по истории Украины – 1 283 (0,4%);
по химии – 235 (8,5%);
по биологии – 121 (0,2%);
по географии – 52 (0,1 %).
Немецкий язык не сдал 31 участник (0,9%), испанский – 11 (7,3%), французский – 6 (2,3%).
Каковы средние баллы НМТ-2026
В этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч участников. В тестировании приняли участие 329 тысяч человек.
Самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 зафиксирован по немецкому языку – 156 баллов.
Самый низкий – по математике: 131,9 балла.
Ранее мы сообщали, что обнародовали рейтинг школ Украины 2026 года по результатам НМТ.