Математику могут забрать из списка обязательных предметов НМТ: украинцы устроили дискуссию

Народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, уменьшить количество предметов до трех.

Также забрать математику из списка обязательных предметов и добавить в выборочные. Об этом в фейсбуке написала нардеп Юлия Гришина.

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Какие изменения могут произойти?

Гришина рассказала, что нардепы зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект по уменьшению количества предметов НМТ. И уточнила, какую формулу предлагают.

два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет на выбор поступающего,

– заявила она.

️Математика останется в списке предметов, но будет выборочной. Гришина при этом отметила, что для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности.

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Что думают украинцы?

Украинцы под заметкой Osvita.ua в фейсбуке устроили дискуссию о том, надо ли убирать математику из списка обязательных предметов.