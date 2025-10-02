Боевые медики часто приобретают навыки спасения жизни именно на фронте, не имея при этом профильного образования. Зато этот приобретенный опыт является очень ценным и может стать основой для работы в гражданской медицине в дальнейшем.

Поэтому для таких лиц упростили возможность поступления в медицинские учебные заведения и устройства на гражданскую работу в медицине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие возможности получат боевые медики?

Теперь боевые медики могут овладеть новой специальностью в сфере здравоохранения и поступить на обучение по упрощенной процедуре. Они могут получить медицинское образование:

1) в вузе на бакалавриате по специальности "Медсестринство" (специализация "Экстренная медицина") для получения квалификации парамедика;

2) в колледже по специальности "Медсестринство" для получения квалификации медсестры или фельдшера.

Также утвердили профессиональные стандарты "Экстренный медицинский техник" и "Парамедик". Они упрощают доступ для боевых медиков к трудоустройству в системе экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Боевые медики, которые сейчас находятся на фронте, смогут учиться дистанционно по сокращенным программам 2,5 года. Они могут получить высшее образование парамедика. Участник боевых действий может поступить в учебное заведение по собеседованию, без сдачи НМТ.

Также в колледже можно получить квалификацию медсестры или фельдшера. Поступить тоже можно без НМТ. После завершения обучения боевой медик может трудоустроиться парамедиком в службе экстренной медицинской помощи, а в течение двух лет подтвердить квалификацию, сдав экзамен.

Боевые медики, которые уже завершили службу, могут сразу трудоустроиться в систему экстренной медицинской помощи на должность экстренного медицинского техника, даже если не имеют этой квалификации.

Полноценно изменения заработают в 2026 году, но в этом году пилотный проект позволит боевым медикам поступить на обучение уже сейчас.

