По словам заместителя министра образования и науки Украины Дмитрия Завгороднего, таких людей в Украине немного. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Есть ли отсрочка для тех, кто учится в колледже?

По словам Завгороднего, отсрочки в образовании предоставляются только в случае, если лицо получает обучение по уровню выше, чем его предыдущее образование.

Например, если вы закончили когда-то университет, и подаетесь на обучение в профессиональное учреждение, отсрочку не предоставляют... Так же в профессиональных учреждениях – если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку,

– объяснил чиновник.

Поэтому получить отсрочку от мобилизации во время обучения в колледже можно в случае, если человек закончил только 9 классов школы. Однако таких ситуаций мало.

Достаточно небольшой процент людей вообще по всей стране тех, кто после школы не получают никакого образования – ни профессионального, ни профессионального предвысшего, ни высшего,

– отметил заместитель министра.

Также он добавил, что сейчас количество мужчин рекордно увеличилось в аспирантуре, ведь это дает право на отсрочку. Однако в профессиональном образовании таких злоупотреблений и "фальшивого спроса" нет.

Люди понимают: "окей, это всего 9 месяцев обучения, плюс – это экзамены и собственно учебный процесс",

– добавил Завгородний.

Что стоит знать об отсрочке для студентов?