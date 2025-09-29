За словами заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього, таких людей в Україні небагато. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Чи є відстрочка для тих, хто навчається в коледжі?

За словами Завгороднього, відстрочки в освіті надаються лише у випадку, якщо особа здобуває навчання за рівнем вище, ніж її попередня освіта.

Наприклад, якщо ви закінчили колись університет, і подаєтесь на навчання в професійний заклад, відстрочку не надають… Так само в професійних закладах – якщо у вас до цього не було ніякої освіти, а тільки повна загальна середня, тоді ви отримуєте відстрочку,

– пояснив посадовець.

Тож отримати відстрочку від мобілізації під час навчання в коледжі можна в разі, якщо людина закінчила лише 9 класів школи. Однак таких випадків мало.

Достатньо невеликий відсоток людей взагалі по всій країні тих, хто після школи не отримують ніякої освіти – ні професійної, ні фахової передвищої, ні вищої,

– зазначив заступник міністра.

Також він додав, що наразі кількість чоловіків рекордно збільшилася в аспірантурі, адже це дає право на відстрочку. Однак у професійній освіті таких зловживань і "фальшивого попиту" немає.

Люди розуміють: "окей, це всього 9 місяців навчання, плюс – це іспити й власне навчальний процес",

– додав Завгородній.

Що варто знати про відстрочку для студентів?