За словами заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього, таких людей в Україні небагато. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".
Чи є відстрочка для тих, хто навчається в коледжі?
За словами Завгороднього, відстрочки в освіті надаються лише у випадку, якщо особа здобуває навчання за рівнем вище, ніж її попередня освіта.
Наприклад, якщо ви закінчили колись університет, і подаєтесь на навчання в професійний заклад, відстрочку не надають… Так само в професійних закладах – якщо у вас до цього не було ніякої освіти, а тільки повна загальна середня, тоді ви отримуєте відстрочку,
– пояснив посадовець.
Тож отримати відстрочку від мобілізації під час навчання в коледжі можна в разі, якщо людина закінчила лише 9 класів школи. Однак таких випадків мало.
Достатньо невеликий відсоток людей взагалі по всій країні тих, хто після школи не отримують ніякої освіти – ні професійної, ні фахової передвищої, ні вищої,
– зазначив заступник міністра.
Також він додав, що наразі кількість чоловіків рекордно збільшилася в аспірантурі, адже це дає право на відстрочку. Однак у професійній освіті таких зловживань і "фальшивого попиту" немає.
Люди розуміють: "окей, це всього 9 місяців навчання, плюс – це іспити й власне навчальний процес",
– додав Завгородній.
Що варто знати про відстрочку для студентів?
Студенти денної та дуальної форми навчання мають право відстрочку. Однак попри те, що вищі заклади освіти скеровують до ТЦК інформацію про здобувачів освіти, військовозобов'язаним радять щопівроку підтверджувати це право.
Під час літніх канікул студенти не втрачають права на відстрочку від мобілізації.
Під час вступної кампанії студенти втрачають право на відстрочку від мобілізації, але отримують його знову, якщо вступлять на наступний рівень здобуття вищої освіти.