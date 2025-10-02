Тому для таких осіб спростили можливість вступу до медичних закладів освіти та влаштування на цивільну роботу у медицині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які можливості отримають бойові медики?

Тепер бойові медики можуть опанувати нову спеціальність у сфері охорони здоров'я і вступити на навчання за спрощеною процедурою. Вони можуть здобути медичну освіту:

1) у виші на бакалавраті за спеціальністю "Медсестринство" (спеціалізація "Екстрена медицина") для здобуття кваліфікації парамедика;

2) у коледжі за спеціальністю "Медсестринство" для здобуття кваліфікації медсестри або фельдшера.

Також затвердили професійні стандарти "Екстрений медичний технік" і "Парамедик". Вони спрощують доступ для бойових медиків до працевлаштування в системі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бойові медики, які зараз перебувають на фронті, зможуть навчатися дистанційно за скороченими програмами 2,5 роки. Вони можуть здобути вищу освіту парамедика. Учасник бойових дій може вступити до закладу освіти за співбесідою, без складання НМТ.

Також у коледжі можна здобути кваліфікацію медсестри чи фельдшера. Вступити теж можна без НМТ. Після завершення навчання бойовий медик може працевлаштуватися парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію, склавши іспит.

Бойові медики, які вже завершили службу, можуть одразу працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають цієї кваліфікації.

Повноцінно зміни запрацюють у 2026 році, але цьогоріч пілотний проєкт дасть змогу бойовим медикам вступити на навчання вже зараз.

