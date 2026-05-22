Не говорите "медянка": как правильно называть эту красивую змею

Правильные названия животных – это не мелочь, а часть языковой культуры. Многие привычные слова пришли в нашу речь под влиянием русского, хотя украинский имеет собственные исконные названия.

Почему на украинском эта змея называется не "медянка", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Не "медянка", а как правильно?

С приходом весны и приближением лета мы все больше замечаем и рассматриваем живность вокруг нас – насекомых, птиц, животных и пресмыкающихся. И когда доходит дело до названия, оказывается что знаем русские или кальки.

Хотя пресмыкающихся часто боятся и остерегаются, но и в названиях часто путаются.

В разговорной речи часто можно услышать слово "медянка", когда речь идет о небольшой неядовитой змее. Но украинская литературная норма, имеет другую форму – "мідянка" (Coronella austriaca).

Название "мідянка" связано не с "медом", как иногда думают, а с мидиево-бурым, медным оттенком кожи змеи. Ее окраска действительно может иметь легкий медный блеск, особенно на солнце.

То есть логика проста: мідь → мідний колір → мідянка

У словарях украинского языка закреплена именно форма "мідянка" – от слова "мідь". Есть и другое значение этого слова – зеленый налет, образующийся в результате окисления меди.

Ошибка "медянка" появляется из-за звукового сходства слов "медь" и "мед" в быстром языке. Но в украинской норме "медянка" не фиксируется.

Может показаться, что отличается только одна буква и это не существенно. Впрочем, именно одна буква меняет фонетику языка и свидетельствует, что вы говорите на украинском. Подобная ситуация с названием другого пресмыкающегося, когда "уж" – это неправильно.

Что это за змея и как она выглядит?

Медянка – это небольшая неядовитая змея из семейства полозовых, которая живет в лесах, на опушках и сухих полянах. Ее часто путают с гадюкой, но является абсолютно безопасной для человека.

Это среднего размера змея – вырастает примерно до 60 сантиметров. Голова у нее немного сплюснутая и почти не отделяется от шеи, а глаза имеют круглые зрачки. Чешуя гладкая, с двумя маленькими порами на каждой. Под хвостом щитки расположены в два ряда. Зубы на верхней челюсти постепенно увеличиваются вглубь пасти, но последние два не отделены от других.

Интересно, что медянка даже занесена в охранные списки во многих регионах, потому что ее популяция уменьшается.

Итак, правильно говорить – "мідянка", ведь название происходит от слова "мідь" и описывает естественный цвет змеи. Использование правильной формы – это еще один маленький шаг к точной и чистой украинской речи. Говорите на украинском!